Els treballs de final de màster fan aflorar aplicacions molt valuoses de la simulació en la pràctica professional

La simulació és una metodologia d'aprenentatge que, ben utilitzada, proporciona molts beneficis en terrenys tan diversos com la millora de la capacitat de raonament, del pensament crític, de la cohesió grupal o del treball en equip. Són alguns dels resultats dels treballs de final del Màster universitari en Metodologia de la Simulació presentats pels 15 alumnes que han seguit aquest programa durant el curs 2017-2018. El grup estava integrat per professionals procedents de móns tan diversos com la docència, la salut, les emergències o la seguretat, amb un interès comú d'explorar el potencial innovador de la simulació sigui en la formació inicial sigui en la formació continuada o en la consolidació i cohesió d'equips. El màster també ha permès explorar altres metodologies docents innovadores com la gamificació o d'altres vinculades a un ús creatiu i/o intensiu de les noves tecnologies.

Alguns títols dels treballs de final de màster que donen compte d'aquesta diversitat d'enfocaments de la simulació són: "La percepció de la capacitat de raonament clínic en els estudiants del grau en Fisioteràpia. El paper de la metodologia de la simulació"; "La simulació com a metodologia per millorar el pensament crític dels estudiants del cicle de grau superior de pròtesis dentals"; "Millora de la competència del personal d'infermeria de l'Hospital d'Etiòpia de Metges sense Fronteres en el cateterisme de via venosa perifèrica i en la preparació i administració de medicació endovenosa a través de la simulació"; "La simulació clínica en la cohesió grupal d'una unitat de cures intensives pediàtriques"; i "Disseny i aplicació d'un programa de formació basat en la millora del treball en equip a través de la simulació clínica davant les maniobres de reanimació cardiopulmonar al Cos de Bombers de Barcelona".