Més de 6.820 infants experimenten i juguen al Lab 0_6 d'UManresa, que el proper curs creix en espai i propostes

6.820 infants fins als 6 anys han passat durant el curs 2017-2018 pel Lab 0_6, el centre d'experimentació a les primeres edats impulsat pels estudis de Grau en Mestre d'educació infantil de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa. El Lab 0_6 és un espai creat amb el principal objectiu d'acostar els infants més petits a la ciència i l'experimentació, però també dedicat a la formació de mestres interessats en introduir propostes científiques a les aules dels mes petits i a promoure la investigació i la recerca en aquest àmbit. De cara al proper curs, i aprofitant que l'escola Les Bases es trasllada i alliberarà espais a l'edifici FUB2, el Lab 0_6 incorporarà noves propostes que permetran ampliar l'oferta d'activitats per tal que les escoles puguin aprofitar la visita i dedicar un matí complet a la ciència.

Als actuals espais que ja estan funcionant actualment, el Lab i l'espai de llum, se n'hi afegiran dos més: l'espai matèria i l'espai sorra. Aquestes dues noves propostes estaran ubicades a la planta baixa de l'edifici, on actualment hi ha l'escola, i tenen com a finalitat que els infants entrin en contacte amb materials i fenòmens del món natural i que això afavoreixi la seva curiositat i estimuli la recerca científica. L'espai matèria convidarà els nens i nenes a resoldre un repte concret que culmini amb alguna reflexió sobre què canvia i què es conserva en les interaccions entre materials, com per exemple fer aigua de colors a partir de materials naturals. A l'espai sorra, que se situarà al pati interior, hi haurà propostes de ciència que no es poden desenvolupar en un lloc tancat.

Més de 100 escoles i més de 1.200 mestres formats

Dels més de 6.000 infants que han passat pel Lab durant aquest curs, 5.633 ho han fet en grups escolars i 1.187 aprofitant l'obertura de l'espai per a famílies els diumenges. Els grups escolars procedien de 100 escoles diferents, principalment de les comarques del Bages, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia. La major part dels grups estaven formats per nens i nenes d'educació infantil i primària. Aquest curs hi ha hagut una disminució del nombre de visites d'escoles bressol i llars d'infants perquè la proposta del Lab sobre rodes ha permès als més petits gaudir de les propostes del Lab a la mateixa escola sense haver-se de desplaçar.

Pel que fa a la formació de mestres, durant aquest curs 544 docents han participat en les diferents activitats programades per incentivar i promoure la introducció de la ciència a les aules d'infantil. A aquest mig miler de docents se n'hi han de sumar 371 més que han participat en formacions fetes a demanda d'escoles i col·lectius de mestres i 417 més que han assistit a xerrades i tallers relacionats amb l'activitat del Lab. A banda dels docents i amb l'objectiu de donar a conèixer el centre a futurs professionals de l'educació, més de 700 estudiants de cicle formatiu d'educació infantil o de grau en educació infantil d'altres universitats l'han visitat i n'han conegut el funcionament.

Les famílies usuàries del Lab 0_6 han fet una valoració molt positiva de l'experiència. La nota mitjana de tots els aspectes valorats està per sobre del cinc en una franja que va del 0 al 6. El que es valora millor és la possibilitat que s'ofereix als infants de viure una experiència enriquidora, seguit de la bona adequació de les instal·lacions i de l'interès del material i les propostes didàctiques. En el cas de les escoles, les valoracions també se situen entre 5 i 6, sent les més destacades el material i l'experiència, seguides d'una metodologia adient per a l'edat dels infants.

Des d'aquest curs, l'equip del Lab 0_6 ha incorporat dues professionals del Departament d'Educació que han donat fet suport a l'equip en l'atenció a les visites i que han assessorat 10 escoles en la creació d'espais de ciència per a l'etapa d'infantil. Aquestes professionals també han dut a terme tasques de documentació, han fet propostes de millora de materials, han plantejat noves propostes d'espais i s'han incorporat al Grup de Recerca d'Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge d'UManresa-FUB.