L'alumnat de Medicina de la UVic-UCC destaca els aprenentatges del primer programa de simulació implantat a primer de grau

Els 84 estudiants del primer curs de grau de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han estrenat un pioner programa educatiu en simulació dissenyat conjuntament per professorat del grau i pel Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) del campus Manresa. Aquesta ha estat la primera vegada que un grau en Medicina introdueix la simulació a partir del primer curs. Habitualment, aquesta metodologia d´aprenentatge no s´implanta fins que els estudiants estan fent el tercer curs. Els objectius d´avançar-ne la implantació són "començar a treballar el desenvolupament de la capacitat de pensament crític en la presa de decisions dels futurs metges i alhora facilitar l´aprenentatge de les competències que han d´adquirir a partir de primer curs", explica Aida Camps, responsable de Simulació del campus Manresa de la UVic-UCC. La valoració que ha fet l´alumnat d´aquesta primera experiència ha estat molt positiva. Tots ells en destaquen els aprenentatges que n´han obtingut, especialment del debriefing. Segons Camps, en el balanç que han fet a final de curs posen de relleu que els ha servit, entre d´altres, "per aprendre a saber explicar-se, a interactuar amb els companys, a discrepar, en cas que calgui, i a adonar-se que alguns coneixements que semblaven dominar, no estaven ben adquirits".

Totes les assignatures de Medicina de primer curs han incorporat la simulació per treballar les habilitats que ha d´adquirir l´alumnat durant el primer any de la seva formació com a metges. La responsable de Simulació del campus Manresa explica que per treballar les habilitats d´investigació clínica simulaven, per exemple, amb el cas d´un visitador mèdic que els intentava vendre un fàrmac. L´objectiu d´aquesta simulació era que els alumnes, a partir dels seus coneixements, sabessin fer les preguntes adequades per valorar el fàrmac abans de decidir-se a comprar-lo. "El que pretenem és que l´alumnat raoni i que sigui conscient de què aprèn i com aprèn les coses per després aplicar aquest coneixement de manera correcta. Si comencem a treballar amb els alumnes aquestes habilitats a partir de primer curs, quan arribin a tercer, seran més capaços de raonar, de treballar en equip i d´incorporar en la seva pràctica quotidiana l´anàlisi de l´error", afegeix Aida Camps.

Els alumnes de la primera promoció de Medicina de la UVic-UCC han participat durant aquest primer curs en 16 sessions de simulació de quatre hores de durada que s´han desenvolupat a les instal·lacions del CISARC. En cadascuna d´aquestes sessions han treballat continguts relacionats amb les assignatures. En aquests moments, la Facultat i el CISARC estan treballant en el programa educatiu de simulació que s´impartirà a segon curs. Segons Aida Camps, els objectius seran els mateixos, però "continuarem avançant en la incorporació d´elements innovadors, com l´ús de la tecnologia QR per a l´autoavaluació dels alumnes. Avançar en la innovació tant metodològica com tecnològica en simulació és una de les marques de la casa del CISARC".