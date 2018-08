UManresa prepara l'adaptació dels 137 nous alumnes francesos a la vida universitària

135 dels alumnes que s'han matriculat al grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa són estudiants francesos. Aquests, juntament amb dues noies, també franceses, que han decidit fer estudis d'Infermeria a UManresa, participaran entre el dilluns 3 de setembre i el divendres 14 en unes jornades de preparació que la universitat ofereix a tots els alumnes estrangers que s'hi incorporen.

Durant aquestes dues setmanes de formació es prepara l'alumnat per afavorir la seva integració a la vida universitària i per afavorir l'aprenentatge dels continguts vinculats als estudis des del primer dia de classes, que s'inicien el dia 17 de setembre. Aquesta serà la cinquena vegada que UManresa prepara unes jornades d'acollida per a l'alumnat francès.

Les dues setmanes d'acollida inclouran classes de castellà adaptades als continguts curriculars dels estudis, que es faran al matí. A les tardes, durant la primera setmana, aquests estudiants treballaran el glossari de conceptes bàsics vinculats a l'anatomia, la valoració de la postura, l'activitat física i el control motor.

La segona setmana s'hi parlarà de les diferències entre la professió a Espanya i França, i s'hi afegiran continguts sobre les mans com a eina de feina i sobre reeducació propioceptiva. A banda de l'assistència a aquestes sessions formatives, el nou alumnat francès coneixerà les instal·lacions del Campus Universitari, amb visites programades a la Biblioteca universitària, la BCUM.

L'objectiu d'aquestes jornades és que, quan comenci el curs, els alumnes francesos s'adaptin amb més facilitat al seguiment de les classes, tant pel que fa al coneixement de la llengua com pel que fa a continguts específics bàsics de les matèries que hauran d'estudiar.