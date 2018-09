UManresa dona la benvinguda als 95 estudiants de la Facultat de Medicina

Els 95 estudiants que han iniciat els estudis a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han conegut avui dilluns les instal·lacions d´UManresa, de la Clínica Universitària i del Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) on es formaran durant els sis anys de carrera. Durant aquesta setmana, els estudiants participen en una setmana d´acollida per conèixer les instal·lacions on es formaran i els centres sanitaris i assistencials on duran a terme les pràctiques. Després d´un primer acte d´acollida al campus Vic, els estudiants s´han desplaçat a Manresa on han estat rebuts per la vicerectora del campus, Sílvia Mas, el director general de la Fundació d´Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Joan Guanyabens, i la presidenta del Comitè Executiu de la Fundació Universitària del Bages, Mercè Rosich.

Durant la recepció prèvia a la visita a les instal·lacions, Guanyabens ha posat de relleu la importància que tots els alumnes siguin conscients que la seva formació es desenvoluparà tant a Vic com a Manresa, ja que la Facultat de Medicina és un "projecte compartit" al qual UManresa hi aporta, entre d´altres coses, unes "instal·lacions de gran nivell". De la seva banda, Mercè Rosich ha destacat la potència del campus universitari i d´una xarxa sanitària "de les més importants de Catalunya" que la ciutat posa a la disposició de la formació dels futurs metges. La vicerectora Sílvia Mas ha volgut transmetre als nous alumnes els avantatges de formar-se al CISARC i amb els seus professionals especialitzats en la metodologia de la simulació. Segons Mas, aquesta és una metodologia que permet "aprendre sense risc per als pacients i fomentar la reflexió sobre errors i encerts a partir d´un procés d´aprenentatge experiencial i aplicat". La vicerectora ha destacat la vàlua tant dels professionals com del CISARC i el compromís del conjunt de la institució per "formar els millors metges del país".