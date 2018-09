UManresa registra els millors resultats d'inserció laboral dels titulats des que en recull dades

Entre el 95% i el 100% dels titulats d´UManresa-FUB estan treballant al cap de dos anys de finalitzar els estudis. Els millors índexs d´inserció els tenen els graduats en Logopèdia i en Podologia, tots els quals treballen. Aquesta és una de les conclusions més destacades del darrer Estudi d´Inserció laboral que ha fet la Direcció de Recerca i Innovació i de la Unitat de Qualitat de la institució universitària. El treball fa referència als graduats del curs 2014 i 2015 i constata que els índexs d´ocupació continuen millorant després d´un període de crisi. Aquests resultats són els millors obtinguts fins ara per la institució universitària des que es va realitzar el primer estudi per al període 2000-2005. De l´estudi en destaca també que entre el 75% i el 100% dels graduats treballen en feines relacionades amb els estudis, que estan molt satisfets amb la feina actual i que posen bona nota a la formació rebuda, especialment en el cas de la formació pràctica. El treball s´ha dut a terme a través d´una enquesta que han respost el 74% dels 269 alumnes d´aquesta promoció.

El 100% dels alumnes de Podologia i Logopèdia que han respost l´enquesta estan treballant en aquests moments. Els índexs també són molt elevats pel que fa a la resta dels estudis: un 98,5% en Infermeria, un 95,8% en Educació Infantil, un 95,7 en Gestió d´Empreses (actual ADE) i un 95,6% en Fisioteràpia. Si es té en compte la relació entre la feina i els estudis, és del 100% en el cas dels graduats en Podologia i Infermeria, del 98,5% en Fisioteràpia, del 91,7% en Educació Infantil, del 90,9 en Gestió d´Empreses i del 75% en Logopèdia.

Consolidació de la tendència a la recuperació

Aquestes dades consoliden la tendència a la recuperació dels índexs d´ocupació dels titulats iniciada l´any 2013, després que en el període que va del 2006 fins al 2011 l´índex d´inserció passés del 96,8% al 84.4%. A més, també s´ha produït una millora en el percentatge de titulats que treballen amb un contracte indefinit, que actualment és del 37,6%, excepte en el cas de Podologia, on tots els graduats són professionals per compte propi. Precisament en relació amb l´increment de les contractacions hi ha hagut una davallada del percentatge d´autònoms, que baixa del 25,3% del 2013 al 21,3%.

La millora en l´ocupabilitat ha beneficiat especialment els titulats en Infermeria, Logopèdia i Educació Infantil que, en aquesta darrera enquesta, han experimentat un creixement en relació amb les darreres dades disponibles. Les pràctiques realitzades durant els estudis són una de les principals vies per trobar feina en el cas dels titulats en Gestió d´Empreses, Infermeria i Logopèdia. Fisioterapeutes i Podòlegs se serveixen dels contactes personals, mentre que els titulats en Educació Infantil utilitzen també aquests contactes a més de les borses de treball. Un 43% dels estudiants de Gestió d´Empreses troben feina abans d´acabar la carrera, mentre que a l´entorn del 50% dels titulats en Infermeria, Logopèdia i Podologia hi accedeixen en menys d´un mes.

Altres dades destacades de l´enquesta són que el 100% dels graduats en Gestió d´Empreses treballen a temps complet; que pràcticament la totalitat d´aquests i dels Podòlegs treballen en el sector privat i que s´incrementa l´ocupabilitat d´infermeres i educadores infantils en l´àmbit privat quan tradicionalment eren feines vinculades majoritàriament al sector públic.

La formació pràctica, la més ben valorada

El perfil de l´alumne d´UManresa-FUB

En una escala de l´1 al 7, la formació rebuda a la universitat obté unes valoracions entre el 5 i el 6. Destaquen tant la utilitat per a la feina com el nivell ofert per la universitat i la formació pràctica rebuda durant els estudis. Els alumnes d´Educació Infantil i Podologia són els que millor valoren la formació rebuda. Del total, un 88% tornarien a escollir els mateixos estudis universitaris.L´elaboració de l´estudi permet fer un perfil de l´alumnat de la institució universitària manresana. Més del 72% són nascuts a la província de Barcelona. De la resta, destaquen els alumnes nascuts a altres províncies catalanes, però també els que són del País Basc i les Balears, principalment. Es constata que de les sis titulacions, quatre són escollides principalment per dones: Logopèdia, Educació Infantil, Infermeria i Podologia. El percentatge es capgira a Gestió d´Empreses, amb un 70% d´homes, i es reparteix al 50% en el cas de Fisioteràpia.

Pel que fa a les notes finals d´expedient, la mitjana de tots els estudis és de 7. Destaquen amb la millor nota els alumnes d´Infermeria (7,38), seguits dels podòlegs, (7,2) i dels fisioterapeutes (7,01).

La majoria són professionals que un cop titulats aposten per la formació continuada amb cursos, màsters i postgraus. Aquest interès per continuar-se formant i especialitzant amb estudis de postgrau o màster és especialment destacat en els titulats de Gestió d´Empreses, Infermeria, Podologia i Educació Infantil. Tots ells també tenen una elevada predisposició a anar a treballar a l´estranger.