El coach de Silvester Stallone, Schwarzenegger i Al Pacino farà una classe magistral a UManresa

Robert Krause parlarà d'economia conductual en la xerrada anomenada "Com afecta el funcionament del cervell a l'empresa i a la presa de decisions", el proper dimecres, 26 de setembre, a les 18:00 hores. La classe magistral ha estat coorganitzada pel Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC i per l'agència NiW (Neuroscience and Innovation at Work).

Krause és psicòleg, neurocientífic, mediador i facilitador. Ha treballat amb infants amb problemes oncològics, trastorns físics i mentals i en l'àmbit de l'hematologia pediàtrica, col·labora habitualment en mitjans de comunicació eslovacs i ha treballat en l'àmbit de la psicologia cognitiva per a institucions com el State Institute for Vocational Education o la Slovak Akademy of Science. Del seu perfil professional destaca també el seu vessant com a coach d'actors com Arnold Schwarzenegger, Al Pacino i Silvester Stallone.