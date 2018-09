Andrea Coda explica a UManresa els projectes de recerca compartits amb la University of Newcastle

Andrea Coda, Ph.D Paediatric Rheumatology, BSC Podiatry, professor lector de l'escola de ciències de la Salut de la University of Newcastle (Austràlia) i professor col·laborador dels estudis de Podologia d'UManresa-FUB, ha presentat avui a UManresa els projectes de recerca en els quals estan treballant conjuntament les dues institucions. Un dels projectes en els quals s´està treballant és interactiveclinics, que consisteix en una plataforma que permet monitoritzar diversos paràmetres clínics validats per professionals de la salut de les dues universitats. El desenvolupador de software ha etat lempresa BIT Genoma. Un altre projecte és Share incircle, pensat per avaluar l´ecosisma que es crea al voltant d´una persona dependent i per donar resposta i intervencions directes a persones amb Alzheimer. Finalment també es treballa en l´ehealthinking, una iniciativa que engloba tot un seguit d´accions per promoure l´impuls a la tecnologia en el sector salut.