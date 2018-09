Premi de l'European Network of Physiotherapy in Higher Education per a la professora de fisioteràpia d'UManresa, Griselda González-Caminal

L´European Network of Physiotherapy in Higher Education ha premiat diversos treballs d´innovació docent i recerca de la professora del grau en Fisioteràpia d´UManresa, Griselda Gonzàlez-Caminal, en el marc del XXIII Congrés d´aquesta xarxa, que s´ha celebrat entre el 20 i el 22 de setembre a París. Un dels treballs reconeguts amb el Poster Prize és "BleClirc: an experience in co-creating a Blended Learning Course on Clinical Reasoning", del qual Gonzalez-Caminal n´és l´autora principal conjuntament amb Maija Kangasperko, de la Satakunta University of Applied Science (Finlàndia). Un altre dels treballs va rebre el tercer reconeixement Poster Prize. Es tracta de "Mapping education strategies in European Context: A survey of teaching-learning approaches, tools and assessment among ENPHE membres", liderat per Antonio Alves Lopes del departament de Fisioteràpia de l´Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Portugal). La professora d´UManresa és coautora del treball, juntament amb professors del Karolinska Institute (Suècia), de la University College Absalon (Dinamarca), de Satakunta University of Applied Sciences (Finlàndia) i de la Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Holanda).