UManresa dissenya una nova oferta formativa per a docents especialitzada en ciència, escoles bressol i neuroeducació

UManresa dissenya una nova oferta formativa per a docents especialitzada en cičncia, escoles bressol i neuroeducació

UManresa dissenya una nova oferta formativa per a docents especialitzada en cičncia, escoles bressol i neuroeducació UMANRESA

El grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC ha dissenyat per al curs 2018-2019 una nova programació de formació i grups de treball adreçada a docents i especialitzada en ciència a les primeres edats, escoles bressol i neuroeducació. El primer dels grups de treball es posarà en marxa el proper mes d´octubre, el coordinaran Maria Navarrete i Toni Tubio i pretén aglutinar persones interessades en la neuroeducació i la seva pràctica. La vida quotidiana a l´escola bressol serà la temàtica del grup de treball que coordinarà a partir del mes de gener Núria Vilaseca i que pretén compartir inquietuds, experiències i reflexions sobre el dia a dia a les llars d´infants. A més dels dos grups de treball, durant aquest curs es tornaran a impartir els dissabtes de ciència que coordina la directora dels estudis, Montserrat Pedreira, i que se centraran en la matèria, l´aire, els éssers vius i el moviment. L´oferta inclou també formació per acompanyar centres que vulguin crear espais de ciència i una nova edició del curs i el cicle de conferències "Escoles singulars", que enguany es dedicarà a temes de gènere. La programació es completa amb un curs semipresencial per crear espais de ciència de lliure elecció que s´adreça a docents de fora de Catalunya.