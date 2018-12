La Fira d'Experimentació per a infants de fins a 6 anys torna al Museu de la Tècnica

Els estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la Uvic-UCC tornen a convidar infants fins als 6 anys a jugar i a experimentar en una nova edició de la Fira d'Experimentació, que tindrà lloc el proper 15 de desembre, al Museu de la Tècnica.

En aquesta vuitena edició, la Fira recupera el format habitual adreçat bàsicament al públic familiar. Alhora es planteja com una activitat perquè les estudiants del grau en Mestre d'Educació Infantil posin a prova amb nens i nenes les propostes creades en el marc de l'assignatura «Didàctica del coneixement del medi», que s'imparteix durant el darrer curs dels estudis.

En aquesta ocasió hi participen un total de 30 alumnes, que han elaborat onze propostes. Un dels canvis d'aquesta edició és que es redueix el nombre d'entrades disponibles, amb l'objectiu de garantir una bona experiència per a les famílies assistents. Així doncs només es permetrà l'entrada a 200 infants, que s'hauran de repartir en dos torns. Les inscripcions per participar-hi s'han de fer al blog d'Educació Infantil.

A més dels treballs de les alumnes, la Fira es complementarà amb propostes procedents del Lab 0_6, el centre per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats d'UManresa, i del Lab sobre rodes, que són propostes d'experimentació i ciència que viatgen de forma itinerant a llars d'infants del territori que tenen dificultats per desplaçar-se fins a Manresa. També hi haurà propostes del Museu de la Tècnica,.

La fira també serà l'espai on es podrà veure per primera vegada l'exposició Ciència des del néixer produïda pels estudis d'Educació Infantil d'UManresa. Inclou textos que conviden a la reflexió al voltant de l'experimentació científica a les primeres edats i il·lustracions cedides per Francesco Tonucci. Compta també amb el suport de l'editorial Graó, que gestiona els drets de l'obra del pedagog italià.

La Fira d'experimentació és una proposta del tot consolidada en el calendari d'activitats familiars de la capital del Bages. Bona mostra d'això és que les inscripcions per participar-hi s'esgoten en poques hores des que se n'obre el termini.