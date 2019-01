La Clínica Universitària reprèn les propostes d´activitat física per promoure els hàbits saludables

La Clínica Universitària d'UManresa-FUB reprèn aquest mes de gener les propostes d'activitat física per promoure els hàbits de vida saludables tant entre la comunitat universitària com entre el públic en general. La proposta per al segon trimestre del curs 2018-2019 inclou, entre d'altres, grups d'exercici físic de diferents nivells, un grup de prevenció de lesions, un grup per a persones afectades de Pàrkinson, un grup d'abdominals hipopressius, un grup de control motor i un altre per a persones que vulguin sortir a córrer en grup. Tota l'oferta disponible es pot consultar a la pàgina web.