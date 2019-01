Neix la primera Càtedra de Salut Mental de Catalunya per fomentar un abordatge integral de la malaltia mental

Generar i aportar coneixement basat en l'evidència científica per promocionar, prevenir i assistir la salut mental en les persones d'una manera holística i integrada. Aquesta és la missió de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC, la Fundació Althaia i les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut i del Benestar de la UVic-UCC, impulsada a través del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS), la primera d'aquestes característiques a Catalunya que s'ha creat per esdevenir un referent i catalitzador de la recerca i traspassar-ne els resultats a l'àmbit assistencial.

El Dr. Pere Bonet, especialista en psiquiatria i amb una dilatada trajectòria professional, n'és el director executiu. Gemma Prat, doctora en Psicologia a la Fundació Althaia, i Salvador Simó, doctor en Teràpia Ocupacional i professor i investigador de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UVic-UCC, en són els codirectors. La seu de la Càtedra és la Unitat Docent Territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

El comitè permanent està format pel Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Althaia, Osonament, Ampans i la UVic-UCC amb les Facultats de Medicina, de Ciències de Salut i del Benestar, i de Ciències de la Salut de Manresa. A més, s'ha format un consell internacional amb professionals de les universitats de Karolinska, Porto, Leipzig, North Wales i CH Bezier que en faran seguiment.

La salut mental és la base per al benestar i el funcionament efectiu d'un individu i d'una comunitat. Per això és de gran importància que el sistema de salut doni resposta als problemes de salut mental, especialment els crònics, mitjançant els diferents recursos existents des d'una visió integral i comunitària i amb la coordinació de tots els professionals que hi intervenen.

La Càtedra posarà èmfasi en el desenvolupament del Recovery, un nou enfocament en salut mental que posa la persona com a protagonista del seu procés terapèutic i n'impulsa el creixement personal. En aquest paradigma, el concepte de recuperació no fa al·lusió a la mera recuperació clínica, sinó en com la persona afronta la seva vida per tal que sigui com més satisfactòria millor. Es tracta d'un procés continu, que consisteix a adquirir o recuperar molts aspectes de la vida quotidiana de les persones que es poden haver perdut a causa del problema de salut mental.

Recerca i docència, prioritats

Els projectes de la Càtedra inclouen la recerca a través del Grup de Recerca en Salut Mental i Innovació Social (SaMIS) –creat recentment– i la posada en marxa de d'iniciatives vinculades a la innovació, la neurociència i les TIC, impulsant la seva aplicabilitat a la pràctica assistencial. Entre les prioritats hi ha també la docència, amb l'organització de diferents cursos, workshops i jornades adreçades a professionals, així com el postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual, que es preveu que a mitjà termini esdevingui un màster.

El Dr. Pere Bonet, durant 18 anys director de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia i amb una àmplia experiència professional, encapçala la Càtedra. Actualment és també president del Clúster de Salut Mental de Catalunya, president del Consell Assessor del Pla director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i professor al màster de Psicologia General Sanitària de la UVic-UCC. Va ser membre fundador del Projecte Mosaic i coordinador de la Taula de Treball "Mental Health Management" pel Programa de Salut Mental de l'OMS l'any 2003, entre molts d'altres. És autor de diversos estudis i articles que s'han editat en publicacions especialitzades.

Tretzena càtedra de la UVic-UCC

La Càtedra de Salut Mental s'afegeix a les 12 càtedres amb què fins ara ja comptava la UVic-UCC. Aquestes unitats actuen com a catalitzadors de projectes de recerca i de formació sobre aspectes concrets que permeten la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques i privades, per a la generació de coneixement científic i tecnològic i per a la seva transferència a la societat i al sector productiu.

A més de la de Salut Mental, sota el paraigua del CESS s'hi agrupen les càtedres de Bioètica, Cures Pal·liatives, Educació Mèdica, Salut i Població, Serveis Socials, Simulació i Seguretat del Pacient, Sida i Malalties Relacionades i TIC Salut. Aquesta darrera, juntament amb la de nova creació, s'ubiquen al campus Manresa. També funcionen la càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures, la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris, la d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris i la de l'Aigua, Natura i Benestar.