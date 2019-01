UManresa ofereix per primer cop un curs online per preparar la PAP

UManresa estrena aquest curs 2018-2019 una opció online del curs que imparteix des de fa quatre anys per ajudar els futurs estudiants de mestre d'educació infantil i primària a superar la PAP, la prova específica que han de passar tots aquells alumnes que vulguin dedicar-se a la docència. La PAP (Prova d'Aptitud Personal) és una prova que avalua la competència comunicativa i el raonament crític i logicomatemàtic dels estudiants. Superar-la és imprescindible per matricular-se als graus d'Educació a tot el sistema universitari català. La formació s'iniciarà el 12 de gener i es podrà optar tant per l'opció presencial com per l'opció online. Un 80% dels estudiants que han preparat la PAP en les formacions impartides a UManresa l'han superat.