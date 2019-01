Digna Couso defensa a Manresa una ciència més diversa

La física, doctora en Ensenyament de les Ciències i professora del Departament de Didàctica de les Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, Digna Couso, ha obert el Cicle Obert de Conferències Educatives organitzada pels estudis d'Educació Infantil d'UManresa-FUB aquest dimarts, 22 de gener, amb la conferència titulada "Dones i ciència". En aquesta ocasió, el cicle gira a l'entorn de la qüestió "De què parlem quan parlem de gènere?". En la seva xerrada Digna Couso s'ha referit a la invisibilització i discriminació històrica de les dones a la ciència. Un problema que segons ha explicat va més enllà de la història, perquè es continua produint en l'actualitat. Per Couso, tota la ciència i l'enginyeria que no es facin amb perspectiva de diversitat acaba sent "mala ciència, menys fiable i de menys qualitat". Couso ha explicat que hi ha una enorme influència del gènere en relació amb els interessos científics i que socialment hi ha una identitat estereotipada del científic com "un home blanc, de classe mitjana i extremadament brillant.

En l'àmbit de l'ensenyament de les ciències, Couso creu que hi ha tot un seguit de problemes per resoldre, com per exemple els biaixos de gènere inconscients que incorporen els docents al llenguatge. Pel que fa als professorat, Couso ha dit que un dels primers problemes és l'alta feminització de la professió de mestre d'educació infantil i primària i alhora, la manca de seguretat que té aquest col·lectiu en temes relacionats amb l'àmbit científico-tecnològic.

Per a la conferenciant, davant d'aquesta situació cal introduir la perspectiva de gènere com a contingut a les aules i també un canvi en el com s'ensenya, en el posicionament i l'estratègia docent. En aquest sentit, Couso aposta perquè el professorat s'autoanalitzi per evitar l'ús del llenguatge o els comportaments sexistes, encara que siguin inconscients.

Per treballar el foment de les vocacions científiques des de l'educació, Couso creu que cal que als infants se'ls permeti que juguin i explorin lliurement durant molt de temps i que el resultat d'aquesta exploració sigui sempre associat a un èxit. També que el professorat no senti por davant de situacions que se surten dels estereotips i que s'esforci per vèncer totes aquestes visions que hores d'ara encara estan tenint com a conseqüència que les professions científiques siguin professions masculinitzades.