Professionals de la Clínica Universitària d´UManresa porten la promoció de la salut a les empreses

Els especialistes en salut de la Clínica Universitària es desplacen a empreses de tot Catalunya per dur-hi a terme tallers de prevenció de salut i de promoció dels hàbits saludables. En els darrers anys, la preocupació per la salut dels treballadors a les empreses ha augmentat i cada vegada són més les que sol·liciten a la Clínica Universitària activitats i tallers específics i adaptats a cada realitat laboral. En aquests moments, professionals de la Clínica es desplacen a empreses de llocs com Figueres, Poblet, Santpedor, Santa Margarida i els Monjos, Cervera, Tàrrega, Verdú, Sallent i Manresa, entre d'altres, per oferir-hi tallers d'ergonomia, de mobilització de persones, de veu, d'activitat física i d'alimentació saludable.

En el cas dels tallers d'ergonomia, que imparteix una fisioterapeuta, es tracta de tallers destinats a prevenir sobreesforços i lesions de l'aparell locomotor. Tots els tallers es dissenyen després de fer una anàlisi dels llocs de treball que serveix per definir el programa de l'activitat. Una fisioterapeuta especialitzada en mobilitzacions i transferències també ofereix un taller adreçat a persones que treballen en residències o centres sociosanitaris. L'oferta de tallers inclou també un taller de veu per a persones que tenen en la veu una eina de feina i que, si no en tenen cura, poden desenvolupar afonies o alteracions de les cordes vocals. En aquest cas, una logopeda especialitzada en veu ofereix als participants estratègies per optimitzar l'ús de la veu sense forçar-la. Dues fisioterapeutes també s'encarreguen d'oferir tallers per promoure l'activitat física dels treballadors amb el doble objectiu de reduir l'estrès i les tensions de la feina i de generar bones dinàmiques d'equip compartint una activitat lúdica amb companys. Finalment, pel que fa als tallers d'alimentació saludable, una dietista-nutricionista de la Clínica Universitària es desplaça a les empreses del territori per explicar, per exemple, com fer una carmanyola saludable o quines especificitats ha de tenir una bona alimentació per a persones que treballen en el torn de nit o en torns rotaroris.