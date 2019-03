Prop de 300 persones vénen de França per conèixer UManresa

297 persones procedents de França han visitat els dies 15 i 16 de febrer les instal·lacions d'UManresa-FUB. D'aquestes prop de 300 persones, 107 són joves interessats en l'oferta d'estudis de Fisioteràpia i en el doble grau en Podologia i Fisioteràpia. Els visitants han pogut entrar per primera vegada a les noves instal·lacions de la FUB3 a l'antic Escorxador, que han estat rehabilitades per concentrar la formació dels futurs fisioterapeutes i alliberar espais de la Clínica Universitària, que amplia la superfície destinada a la simulació. Des d'aquesta setmana, les noves aules i els nous espais de la FUB3 ja acullen activitat docent, tant a l'antiga nau de l'Escorxador com a l'edifici de nova construcció que s'ha fet al costat. Amb tot, la rehabilitació completa del recinte no finalitzarà fins a mitjan març, amb l'adequació del pati de l'antic Escorxador i la urbanització del solar adjacent situat entre la FUB3, la BCUM i l'avinguda Universitària.

Aquest ha estat el cinquè any que UManresa-FUB ha organitzat una jornada de portes obertes específiques adreçada al col·lectiu francès per donar resposta al creixent interès de joves d'aquest país per estudiar Fisioteràpia a Catalunya. En aquests moments, el nombre de francesos que estudia aquest grau a UManresa ja és de gairebé 500 persones.

A més de conèixer les noves instal·lacions de la FUB3, els visitants han rebut una explicació sobre les especificitats de la preinscripció universitària a Catalunya, sobre com dur a terme el procediment de preinscripció i matrícula universitària i han visitat totes les instal·lacions d'UManresa-FUB: l'edifici FUB1, l'edifici FUB2 i els espais de simulació de la Clínica Universitària.

UManresa-FUB tornarà a obrir portes per informar futurs alumnes el dia 6 d'abril.