215 persones participen en la IV Jornada d'Economia al Batxillerat a UManresa

Les ganes de lluitar per un somni, la importància d'entrenar la ment per superar reptes, la constància, el control de la pressió i l'estrès, ser feliç fent el que fas i tenir gent al costat que et doni suport. Aquests són els principals elements claus per a l'èxit que han destacat els esportistes d'elit Ander Mirambell, Elena Rueda i Melania Sorroche en la taula rodona que ha donat inici a la IV Jornada d'Economia al Batxillerat a UManresa, que ha aplegat 215 persones procedents d'instituts de Manresa, Moià, Ripoll i Igualada. Moderats pel periodista Ernest Macià, tots tres han coincidit que el fracàs no s'ha d'entendre com a tal, sinó com una part més del procés d'aprenentatge. "Fracassar seria no haver-ho donat tot", ha dit Sorroche, per Mirambell seria "no ser feliç i haver de fer alguna cosa que no em motivi" i per Rueda, "deixar de gaudir fent el que fas".

La taula rodona, titulada "Flors i pedretes" ha precedit la participació dels alumnes dels diferents centres d'ensenyament secundari en una desena de tallers sobre temàtiques diverses com la borsa, la comunicació no verbal o les xarxes socials. La Jornada s'ha clausurat amb una dinàmica organitzada per Cocolisto en la qual han participat els alumnes simultàniament i treballant en equip. Abans de la cloenda s'ha fet el lliurament dels premis del concurs Masterbolsa.

La Jornada d'Economia de Batxillerat l'organitzen el Grup de Professors d'Economia de la Catalunya Central i el grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, el CEDEM i el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació de Manresa.