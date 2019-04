UManresa incorpora l'alemany a l'oferta de cursos intensius d'estiu d'idiomes

El Servei d'Idiomes d'UManresa ha obert el termini d'inscripcions per als cursos intensius d'idiomes que impartirà entre els dies 1 i 23 de juliol. La principal novetat d'aquesta edició és que l'oferta inclou un curs de nivell debutant d'alemany (nivell A1) i un curs d'anglès competent superior (nivell C2). A més d'aquestes novetats s'han programat sis cursos més de tots els nivells d'anglès i un monogràfic de conversa d'aquesta mateixa llengua. En el cas dels cursos de B1 i B2, el preu de la matrícula inclou la inscripció als exàmens oficials per obtenir el títol CertACLES, reconegut a tot el sistema universitari europeu. L'oferta s'adreça a qualsevol persona major de 16 anys. A més, els estudiants universitaris poden accedir als ajuts de la convocatòria PARLA3 de la Generalitat de Catalunya per a l'acreditació de terceres llengües. Les inscripcions per participar-hi s'han de fer abans del 23 de juny.