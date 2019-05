UManresa vol reunir els graduats en Educació Infantil en una trobada per celebrar els 10 anys dels estudis

El grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC commemora aquest any 2019 el desè aniversari de l'inici d'aquests estudis a la capital del Bages. Per aquest motiu ha convocat els 447 titulats en les sis promocions de graduats a una celebració que es farà el proper dissabte, 25 de maig, a les instal·lacions de l'edifici principal. La commemoració inclourà una primera intervenció de la vicerectora del campus Manresa i degana de la Facultat de Ciències Socials, Sílvia Mas, seguida d'una taula rodona per debatre a l'entorn del lema "Ser mestra avui". En el debat hi intervindran la mestra i pedagoga M. Carmen Díaz, la mestra i exalumna Núria Valdés, l'exprofessor Jordi Cantons i la mestra, exalumna i educadora del Lab sobre rodes, Marta Llebaria. La celebració continuarà amb un esmorzar, una foto de família i la conferència "Les arracades de la mestra" de M. Carmen Díaz. Abans de la cloenda, que anirà a càrrec de la directora dels estudis, Montserrat Pedreira, es farà una acció simbòlica en la qual podran participar tots els assistents per evidenciar el compromís dels estudis amb la innovació en l'educació. Durant la trobada es podrà visitar una exposició que s'ha organitzat amb motiu del desè aniversari dels estudis. Les inscripcions per assistir a la celebració encara estan obertes.