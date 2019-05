El Lab 0-6 posa en valor dones científiques del territori donant-los visibilitat en format exposició

Dues professores col·laboradores del Lab 0-6 i del grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa, Bianca Mur i Carme Montiel, han volgut donar visibilitat a vuit dones del territori que s'han dedicat professionalment a activitats vinculades amb la ciència. L'objectiu és continuar treballant per augmentar les vocacions científiques entre les nenes donant-los un protagonisme i visibilitat. Per fer-ho s'ha elaborat "Dones i ciència", un conjunt de plafons que des d'aquest mes de maig es poden veure a les parets de les instal·lacions del Lab 0-6. Cada plafó conté dues fotografies de cada dona: una de quan eren petites i una altra d'actual en un entorn professional. També inclou una reflexió personal de cadascuna sobre la vocació que les ha dut a dedicar-se a la seva professió. Les protagonistes dels plafons són la doctora en biologia Núria López Bigas, que actualment treballa en la investigació per aturar el càncer; Aina Pagès, doctora del Sistema d'Emergències Mèdiques; Belén Ballesteros, doctora en Química; Anahí Bermejo, Enginyera en Organització Industrial; Pura Alonso, doctora en Geologia, professora a l'EPSEM i investigadora sobre l'activitat minera; Sara Rabeya, Enginyera Superior de Mines; i Queralt Orriols, Enginyera Superior Agrònoma. També s'ha dedicat un plafó a Iman Ouahbi Akhazzan, estudiant de tercer curs d'ESO, que des de ben petita sap que vol estudiar alguna cosa relacionada amb les ciències mèdiques.

La intenció de les autores del treball és continuar fent créixer el nombre de plafons per exposar altres exemples que normalitzen la vinculació entre dones i professions científiques tradicionalment masculinitzades.