UManresa busca voluntaris per a un simulacre d'emergències

El Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC farà el proper dissabte, 1 de juny, una nova edició del Simulacre d'Incident de Múltiples Víctimes i Catàstrofes que organitza cada any per avaluar els estudiants del Màster d'Emergències Extrahospitalàries i els del Curs d'Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes. En total són gairebé una seixantena de persones, principalment sanitaris, que hauran de resoldre una situació desbordant d'una emergència que provocarà una gran quantitat de víctimes.

La intenció del simulacre és que l'alumnat visqui una experiència vivencial i que cometi errors que, un cop analitzats, pugui recordar per no equivocar-se en una situació real. La principal novetat d'aquest simulacre és que en aquesta ocasió el simulacre es durà a terme al circuit de Can Padró de Sant Vicenç de Castellet. Serà la primera vegada que es farà fora de la capital del Bages. Per poder fer més real el simulacre, el Centre Internacional de Formació Contínua necessita la col·laboració de moltes persones que actuïn com a persones víctimes de l'accident. Les persones que hi vulguin col·laborar poden fer-ho inscrivint-se en aquest enllaç abans del dia 29 de maig.

Tots els col·laboradors hauran d'estar disponibles entre les 11h del matí i les 17.30h de la tarda, aproximadament. L'organització els convidarà a dinar un entrepà i un refresc.