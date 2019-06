Estudiants d'Esparreguera, Barcelona i Manlleu guanyen la 18 edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat

Mariona Porta i Georgina Molero de l'Institut El Cairat d'Esparreguera, Ariadna Verdú del Col·legi Maristes Sants-Les Corts i Marta Madrid, de La Salle Manlleu, han estat les guanyadores de la 18 edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat, que s'han lliurat aquesta tarda. Porta i Molero han guanyat el primer premi de la modalitat de Ciències de la Salut, un premi que patrocina Catalana Occident, amb el treball titulat "Elaboració d'un complex bioindicador colorimètric per evitar el malbaratament d'aliments a les nostres llars". El jurat de la modalitat d'Educació, patrocinada per Control Group, ha decidit atorgar el primer premi al treball d'Ariadna Verdú, del Col·legi Maristes Sants-Les Corts, pel treball titulat "Under advertising stereotypes". Finalment, en la modalitat d'Economia i Empresa, patrocinada per DENSO, la guanyadora ha estat Marta Madrid, pel treball titulat "Smart Cities: les ciutats del futur". Totes les guanyadores han rebut un premi de 700 euros, a més de la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen a UManresa.

A banda dels tres premis també s'han concedit tres accèssits de 300 euros cadascun a Jordi Greoles del Col·legi Lestonnac de Barcelona pel treball "Estrès replicatiu derivat de la inhibició de les proteïnes TLK1, TLK2 i PARP, i de la mutació de BRCA1 per tractar el càncer de mama"; Gemma Madrid de La Salle Manlleu pel treball "Projecte Manlleu Educa"; i Mariona Noguera de l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter pel treball "Women' Secret, estudi d'empresa i anàlisi de la campanya publicitària".