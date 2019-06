UManresa beca els guanyadors de la tercera edició del Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial al Bages

Els impulsors dels projectes Tekniatest i HealthQuay són els guanyadors del tercer Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial al Bages, que impulsa l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, Gest!. Els guanyadors d'aquesta edició s'han fet públics en un acte que s'ha dut a terme aquest dimarts, 28 de maig, a la seu d'Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya de Manresa. El premi per a l'activitat iniciada està dotat amb 5.000 euros aportats per CaixaBank, En aquesta ocasió ha estat per Tekniatest, una empresa que ofereix solucions de test automatitzades per a automoció i altres productes electrònics. El premi per a l'activitat encara no iniciada ha estat per a HealthQuay, un projecte que busca resoldre la dificultat d'accés a informació sobre el càncer que utilitza la intel·ligència artificial per arribar a informació de qualitat i personalitzada a pacients i familiars. En aquest cas, el premi, dotat per CaixaBank, és de 3.000 euros. A més de l'aportació econòmica, els impulsors dels dos projectes rebran una beca de 1.500 euros en concepte de beca d'estudis de Postgrau o Màster de l'àmbit d'empresa que s'imparteixen al Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC.