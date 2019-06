UManresa permet que persones amb el títol de tècnic superior en Educació Infantil obtinguin el títol de grau en tres anys

Les persones que tinguin el títol de Tècnic Superior en d'Educació Infantil podran graduar-se com a Mestres d'Educació Infantil en només tres anys a la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC. Hores d'ara, UManresa és l'única universitat catalana que permet reduir en un any el temps per obtenir el títol de graduat en Mestre d'Educació Infantil si es compleix aquest requisit. Totes les persones que vulguin accedir des del CFGS al grau tindran convalidats 38 crèdits dels estudis. Aquesta convalidació és la que permet a aquests estudiants completar la seva formació com a graduats en tres anys enlloc de fer-ho en quatre.