La consellera Chacón inguagura el recinte FUB3 d'UManresa

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, el president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages i alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, han presidit avui l'acte oficial d'inauguració del recinte FUB3, les noves instal·lacions del recinte de l'antic edifici de l'Escorxador que des del mes de març acullen l'activitat teoricopràctica del grau en Fisioteràpia, així com activitats de formació contínua relacionada amb aquesta especialitat.

El recinte FUB3 està format per dos dels pavellons de l'edificació modernista i per un edifici de nova construcció que han incrementat la superfície universitària en 3.572 metres quadrats. Les instal·lacions disposen de 528 punts de formació teoricopràctica. Les obres han suposat una inversió 3 milions d'euros, finançats amb recursos propis de la institució universitària. A banda dels edificis, l'obra ha inclòs la urbanització del pati de l'Escorxador i de l'espai lliure que hi ha al costat, a l'Avinguda Universitària, just davant de l'edifici principal. Les noves instal·lacions donen resposta a les necessitats de creixement del campus Manresa a causa de la incorporació dels estudiants de Medicina i de l'increment de l'activitat de simulació que es concentra a les instal·lacions de la Clínica Universitària.

El director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, ha explicat que la posada en funcionament del nou equipament respon al creixement exponencial i qualitatiu de la universitat. Un creixement motivat per l'increment d'estudiants i per la consolidació dels estudis de grau, els CFGS del Campus Professional, el Centre Internacional de Formació Contínua, el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic i la Facultat de Medicina compartida amb la UVic. En el seu parlament, el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, també s'ha referit a la Facultat de Medicina, un projecte "extremadament complicat que és motiu de curiositat i d'admiració per tots aquells que el veien amb escepticisme". A més de felicitar la comunitat d'UManresa per la posada en funcionament de la FUB3, Baños ha expressat el desig que l'experiència de la Facultat de Medicina es pugui traslladar més endavant a altres estudis. Finalment, el president en funcions del Patronat de la FUBages, Valenti Junyent, ha destacat l'orgull que representa per a la ciutat que la universitat es comprometi i que ho faci amb recursos propis en el manteniment i preservació del patrimoni de la ciutat, que faci créixer l'aposta estratègica de Manresa com a ciutat universitària i que hagi estat capaç d'assolir un acord amb l'Associació de Veïns del Poble Nou, que ocupava l'espai, per cedir-lo i permetre el creixement de la universitat en un campus integrat.

La FUB3 està constituïda per cinc edificis o mòduls que contenen un total d'onze aules, dues sales de reunions, un gimnàs amb capacitat per a un centenar de persones i un espai destinat a despatxos i zones de treball que ocupa el professorat de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Una de les sales de reunions està ubicada en un dels dos edificis de l'entrada al recinte de l'Escorxador, que antigament era la porteria, la quadra i el despatx per al pagament de taxes. Els vestidors per als estudiants s'han situat al primer pavelló, on hi havia les oficines d'administració i els espais que ocupaven el personal de l'Escorxador. El gimnàs i dues aules formen part del nou edifici que s'ha construït en el que antigament eren els corrals del bestiar. Finalment, el mòdul A, que inclou aules, una sala de reunions i els despatxos, era l'espai que l'Escorxador destinava al sacrifici d'animals, concretament porcs. La darrera de les naus, on se sacrificaven els bens, va ser rehabilitada anteriorment i, des de l'any 2005, és la Biblioteca del Campus Universitari.

Del "Matadero" a recinte universitari

L'actuació de la FUB a l'antic Escorxador, també conegut popularment com el "Matadero", ha permès actuar en uns edificis que formen part del catàleg de patrimoni protegit de la ciutat i donar-los una utilitat acadèmica. L'Escorxador va deixar de funcionar durant la dècada dels anys vuitanta del segle passat. A més de la rehabilitació de la nau principal com a biblioteca universitària, la resta d'edificis del complex que ara són la FUB3 van ser la seu de l'Associació de Veïns del Poble Nou, que es va traslladar a una nova ubicació l'any 2017, quan van començar les obres.

L'edifici de l'Escorxador va ser dissenyat per Ignasi Oms i Ponsa, és d'estil modernista i es va inaugurar l'any 1906. La construcció donava resposta a la necessitat de canviar d'ubicació l'escorxador municipal, que fins llavors havia estat situat al carrer de les Piques.

4 edificis en 17 anys

Amb la posada en funcionament de la FUB3, el campus Manresa ocupa una superfície de 25.552 metres quadrats, distribuïts en quatre edificis i quatre zones d'aparcament. El primer dels edificis de la Fundació Universitària del Bages que es va instal·lar a l'actual avinguda Universitària va servir per unificar tots els estudis que fins llavors havien estat dispersos en diferents espais de la ciutat. Aquella primera construcció es va inaugurar l'any 2002. Deu anys després, la universitat creixia amb la Clínica Universitària, un edifici acadèmic i assistencial que a causa de l'increment de l'activitat necessitava un espai propi. L'any 2015, la universitat posava en marxa el Campus Professional, amb un primer Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals que requeria d'unes noves instal·lacions. En aquella ocasió es va aprofitar l'edificació del que havia estat l'antic Centre Tecnològic de Manresa, que s'havia traslladat a unes altres instal·lacions i que actualment són el recinte de la FUB2.