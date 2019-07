Uns 70 docents dediquen la primera setmana de juliol a la formació a l'Escola d'Estiu del Bages a UManresa

UManresa ha acollit des de dilluns fins avui divendres una nova edició de l'Escola d'Estiu, que organitza el Col·lectiu de Docents del Bages amb la col·laboració de la universitat i de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Durant tota la setmana i en horari de matí, una setantena de docents han participat en les tretze propostes formatives que s'han organitzat aquest any i que van des del treball de la cooperació i la igualtat a l'aula, com a aprendre a preparar un escape room com a recurs educatiu, utilitzar el mindfulness per reduir l'estrès dels docents i millorar la conducta de l'alumnat, utilitzar el teatre com a eina pedagògica o aprendre a treballar amb propostes de robòtica educativa. En aquesta ocasió, la conferència inaugural de l'Escola va anar a càrrec de la periodista especialitzada en l'acompanyament a la maternitat i la paternitat, Míriam Tirado, que va parlar als docents de com educar sense cridar. A l'acte també hi van assistir Joan Badia, del Col·lectiu de Docents, i el director general de la Fundació Universtària del Bages, Valentí Martínez.