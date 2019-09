La incorporació de la Dra. Gomar impulsarà l'activitat de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient ubicada a UManresa

La doctora Carmen Gomar va incorporar-se al capdavant de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC, ubicada al campus Manresa, el passat mes de maig. Aquest reforçament de la direcció permetrà aprofundir en l'aprofitament dels avantatges que té la simulació com a eina docent per millorar la pràctica clínica i l'atenció integral i avançada dels pacients. La càtedra s'ha presentat aquest dilluns, en un acte que ha comptat amb l'assistència del president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages i alcalde de Manresa, Valentí Junyent, del rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, del president de la Fundació d'Estudis Superiors de Ciències de la Salut, Josep Arimany, de la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials, Marina Geli, i del director general de la FUBages, Valentí Martínez. Durant l'acte, Gomar ha presentat els objectius i línies de treball de la Càtedra i el president de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente, José M. Quintillá, ha pronunciat la ponència titulada "Simulació i Seguretat del Pacient: projecció científica i qualitat de la formació".

Un 7,4% dels pacients ingressats en hospitals de Catalunya pateixen les conseqüències d'errades i deficiències en l'atenció. La meitat dels errors es podrien haver previngut i d'aquests, un percentatge d'un 5,6% tenen com a conseqüència la mort i un 8,6% acaben amb una discapacitat permanent. En el cas d'Espanya, aquestes errades suposen un cost d'uns 1.000 milions d'euros anuals i representen el 6,7% de la despesa sanitària hospitalària. La Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient ha de contribuir a reduir aquestes dades.

La Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient d'UManresa recollirà l'expertesa assolida pel campus universitari manresà en l'àmbit de la simulació a través del Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic, el CISARC, en funcionament des de l'any 2015, i que ha treballat en la formació de professionals, principalment de l'àmbit de la salut. La càtedra es vol convertir així en un motor de desenvolupament d'activitats docents, d'investigació aplicada, d'innovació i transferència de coneixement per promoure noves pràctiques assistencials que siguin més eficients, més innovadores i més segures i que permetin avançar en la implantació d'una cultura de la seguretat als centres sanitaris. Per aquest motiu, un dels objectius de la càtedra serà la transferència de la recerca a programes de simulació i seguretat dels pacients de qualitat, eficiència i sostenibilitat que es puguin aplicar al món de l'atenció sanitària.

La càtedra parteix de la base que les tècniques de simulació com a metodologia docent són efectives per millorar la capacitació professional i el treball en equip en mols aspectes dels processos assistencials i que, per tant, és una eina molt útil per reduir les causes dels errors en l'atenció sanitària. La simulació es desenvolupa en espais i recrea situacions semblants a la realitat, utilitza tècniques audiovisuals per a la pràctica i permet analitzar i reflexionar sobre l'actuació dels professionals de la salut per minimitzar els riscos innecessaris en l'atenció sanitària.

La càtedra també treballarà en l'àmbit de la innovació i de la recerca científica per aportar evidència que justifiqui la implantació d'estratègies i bones pràctiques en el camp de la seguretat de l'atenció sanitària i que posi en valor la simulació com a element que possibilita la realització de projectes sense riscos per als pacients. En aquest sentit, també es proposa treballar en la recerca de mètodes d'aprenentatge amb simulació que apliquin noves tecnologies per a l'àmbit del pacient.

Carmen Gomar, experta en simulació

Carmen Gomar és Catedràtica d'Anestesiologia i Reanimació de la Universitat de Barcelona i Consultora sènior d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital clínic de Barcelona. En l'àmbit de la simulació ha dirigit el Laboratori d'Habilitats Clíniques i Simulació de la Facultat de Medicina i ciències de la Salut de la UB, coordina el Comitè científic de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente (SESSEP) i és la vicepresidenta de la Societat Catalana de Simulació Clínica i Innovació Docent.

Gomar es va incorporar a la Càtedra el passat mes de maig, substituint en el càrrec a la degana de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC, que en va assumir el càrrec de manera provisional des de la seva creació, el mes de juny de l'any 2018.