UManresa promou hàbits de vida saludables entre la comunitat universitària

El campus Manresa de la UVic-UCC posa en marxa el proper mes d'octubre un programa d'activitats dirigides per professionals de la Clínica Universitària per promoure els hàbits de vida saludables entre la comunitat universitària. El programa s'adreça als estudiants i als treballadors de la institució universitària, però està obert al conjunt de la ciutadania. Les propostes d'aquest curs incorporen com a novetats sessions de pilates i de ioga. A més, també s'han programat grups d'activitat física d'intensitat suau, mitjana i alta, grups per sortir a córrer i caminar i sessions de control motor. La inscripció a les activitats es pot fer per períodes trimestrals.