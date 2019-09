La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA lliuren les beques als 38 estudiants del programa UniversiMÉS

38 alumnes participaran a partir del proper 3 d'octubre en la quarta edició del programa UniversiMÉS, un programa formatiu adreçat a persones amb discapacitat amb el doble objectiu d'integrar-les a la comunitat universitària i de fer-la més diversa i plural. Aquests nous estudiants han rebut avui les beques que permeten que la formació sigui gratuïta per a tots ells. A l'acte hi han assistit, a més dels estudiants i les seves famílies, el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, el director de Centre Banca Clients del BBVA a Manresa, Carles Caballero, el president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, i el president d'Ampans, Sebastià Catllà.

UniversiMÉS és un programa resultat de la implicació d'AMPANS, BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i UManresa-FUB. En aquesta quarta edició, al programa s'hi incorporaran persones de la comarca d'Osona vinculades a la Fundació Sant Tomàs. Dels 38 alumnes, 18 continuen l'itinerari formatiu iniciat el curs passat i 20 s'incorporen de nou al programa.

En representació d'Ampans, Sebastià Catllà, ha posat de relleu que UniversiMÉS va començar com una iniciativa pionera que representava un repte, però que quatre anys després s'ha consolidat completament. Jaume Ribera, de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, ha animat els estudiants del programa a aprofitar-lo "escoltant, preguntant, opinant, sentint-se part de la universitat i aprenent a aprendre". De la seva banda, Carles Caballero, de BBVA ha destacat que UniversiMÉS és un programa "il·lusionant que manté la motivació i l'entusiasme" de tots els que hi intervenen des de la primera edició i que demostra la sensibilitat i el compromís de l'entitat bancària per la integració social de totes les persones.

Una de les coordinadores del programa, Laia Cladellas, ha agraït el compromís de totes les entitats que fan possible un programa que sense el suport econòmic que rep no podria tirar endavant, perquè "a les dificultats que han d'afrontar les persones amb discapacitat intel·lectual s'hi afegeixen, sovint, dificultats econòmiques". Cladellas ha esperonat els alumnes que comencen a "aprofitar l'oportunitat i a gaudir de l'experiència partint de les possibilitats de cadascú i no de les limitacions". Finalment, el director general d'UManresa, Valentí Martínez, ha tancat l'acte afirmant que un programa com UniversiMÉS no tindria continuïtat "sense la constància i el compromís dels alumnes i sense l'estimació i dedicació de totes les persones de les institucions que hi estan implicades".

UniversiMÉS es va posar en marxa l'any 2016 com el primer programa formatiu a nivell estatal destinat a fer que persones amb discapacitat tinguessin l'oportunitat d'integrar-se a la universitat per ampliar els seus coneixements culturals i socials. La formació que reben està adaptada i inclou continguts relacionats amb l'actualitat del món i de l'entorn, amb l'economia, la cultura, la creació artística, la salut i la psicologia. La formació es fa en sessions quinzenals de 3 hores de durada que es realitzen a la universitat i que es complementen amb sortides relacionades amb els temes que s'han treballat prèviament a l'aula. Per a aquest curs hi ha previstes visites a les oficines bancàries de BBVA, al Forn de la Calç de Calders i al complex Egara dels Mossos d'Esquadra.

El professorat que imparteix les classes està vinculat a la institució universitària i compta amb el suport i assessorament de professionals que els ajuden a adaptar els continguts a les característiques del col·lectiu. Aquest curs, els docents seran Marta Tiñena, Jordi Conca, David Sanclimens, Natxo Tarrés, Joan Villaplana, Jordi Rojas, Marc Bernadich, Núria Serrat i Gemma Prat.