La vuitena edició del programa formatiu per a majors de 55 anys d'UManresa obre el curs amb 115 alumnes

El musicòleg i assagista, Oriol Pérez Treviño, ha estat l'encarregat de pronunciar la conferència que ha servit per inaugurar una nova edició del programa FUB+GRAN, un programa formatiu adreçat a persones majors de 55 anys. La conferència de Pérez Treviño duia per títol "Més enllà de la lògica neoliberal, la necessitat de les Humanitats" i ha donat el tret de sortida a la vuitena edició d'aquest programa, que aquest curs tindrà un total de 115 alumnes, dels quals 26 s'hi incorporen per primera vegada.

Durant l'acte, Coco Vilaseca-Whitehead, directora del Centre Internacional de Formació Contínua, ha destacat la consolidació del programa i de totes les activitats paral·leles que s'hi realitzen. De la seva banda, la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, ha posat de relleu l'interès de la universitat per oferir propostes formatives ben variades i per a tots els públics i ha destacat FUB+GRAN com un programa que "afavoreix el diàleg intergeneracional, que fa la universitat més rica i plural i que contribueix a la cohesió social".

Així mateix, la coordinadora del programa, Sílvia Mampel, ha explicat diferents aspectes de l'edició 2019-2020 de FUB+GRAN, entre d'altres, la Coral i Cine_Fòrum, i també ha tingut un record especial per Ramon Ricart, que va ser un dels primers participants al programa formatiu.

Pérez Treviño ha reflexionat sobre el paper de les humanitats en "uns temps on, malauradament, l'estat de les humanitats s'ha vist esquitxat per les tramposes lleis del mercat, la banalització o una obsessió malaltissa per una originalitat que hem confós d'allò més amb mer artifici". Tanmateix, ha encoratjat els participants de FUB+GRAN a "mirar les humanitats des d'una altra perspectiva, una nova manera d'entendre-les. Cal connectar la música amb la societat i crear actes simbòlics d'acord amb el canvi de paradigma que s'està esdevenint." "La raó no té cor. I sense música l'ésser humà deixa de ser humà".