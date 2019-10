Més d'un centenar de persones inicien el curs 19-20 de Màsters i Postgraus del Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa

El campus Manresa del Centre Internacional de Formació Contínua ha posat en marxa aquesta tardor bona part dels Màsters i Postgraus programats per al curs 19-20. Un total de 123 persones han començat formacions d'especialització de les àrees de salut, empresa i educació. Pel que fa a la Salut destaquen els màsters en Emergències Extrahospitalàries, el de Cirurgia Podològica de l'Avantpeu, el de Reeducació de Sòl Pelvià i el Màster en Infermeria d'Anestèsia. En el cas del d'Emergències Extrahospitalàries, properament es posarà en marxa una edició que es durà a terme a les Illes Balears i per a la qual ja hi ha 25 persones inscrites. En l'àmbit de l'educació s'ha posat en marxa una nova edició del Màster en Neuroeducació i pel que fa a l'empresa s'ha posat en marxa el Postgrau en Direcció i Desenvolupament de Recursos Humans. De l'àmbit empresarial, properament s'iniciaran el Màster en Direcció Comptable, Financera i Tributària i el Postgrau de Lideratge que s'imparteix conjuntament amb la Unió Catalana d'Hospitals.

A més de l'oferta de Màsters i Postgraus del Centre Internacional de Formació Contínua, UManresa imparteix dos màsters universitaris en Metodologia de la Simulació i en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic.