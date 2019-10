UManresa-FUB suma 294 graduats de la promoció 2019, la primera de la UVic-UCC

UManresa-FUB ha celebrat aquest divendres l'acte de graduació dels 294 estudiants que han obtingut el títol de graduat durant el curs 2018-2019. D'aquests 294 titulats, 246 s'han graduat en els estudis que imparteix la Facultat de Ciències de la Salut: Fisioteràpia, Infermeria, Podologia i Logopèdia. La resta, 48, han completat estudis de la Facultat de Ciències Socials: Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Mestres d'Educació Infantil. Aquesta és la primera promoció de graduats del campus Manresa que són titulats per la UVic-UCC des de la federació universitària.En aquesta ocasió, la padrina de la promoció ha estat Imma Ubiergo, infermera, professora del grau en Infermeria des dels inicis de la Fundació Universitària del Bages i actualment, adjunta a direcció general. La lliçó de comiat que ha pronunciat duia per títol "...i seràs la persona que vulguis ser".

UManresa organitza cada any una cerimònia de graduació per celebrar i donar solemnitat al final d'etapa universitària dels estudiants i per fer un reconeixement a l'esforç que comporta obtenir un títol. La cerimònia s'obre als estudiants i a les famílies per evidenciar que el suport de les persones properes és un dels factors importants durant aquesta etapa formativa. Per això, des de fa anys i amb la voluntat d'encabir el màxim de persones, la cerimònia de graduació es fa en dos actes a la Sala Gran del Teatre Kursaal que apleguen al voltant de 1.500 persones. En aquesta ocasió, a les cinc de la tarda s'ha fet la primera cerimònia per lliurar els diplomes als graduats en Fisioteràpia i Logopèdia i a les vuit del vespre ha començat un segon acte de graduació per als titulats en Infermeria, Podologia, Administració i Direcció d'Empreses i Educació Infantil.

La padrina de la promoció, Imma Ubiergo, ha explicat que la lliçó de comiat era també una comiat per a ella, perquè després de 29 anys a la universitat tancarà aquesta etapa per jubilar-se. Ubiergo ha dit als estudiants que el diploma de graduat "només acredita unes competències, però sou vosaltres els que heu de donar valor al títol i no a l'inrevés. Ser professional és molt més que tenir un títol". En aquest sentit, la padrina ha volgut destacar alguns valors transversals que han de tenir tots els professionals per contribuir a millorar el món: el respecte, el compromís, la flexibilitat i la integritat. Ubiergo ha acabat la seva intervenció amb cinc consells per als nous graduats: "sigueu feliços, no deixeu de ser qui sou, sigueu humils, busqueu l'equilibri entre la part professional i la personal i sigueu crítics".

Durant l'acte també han intervingut l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la FUBages,Valentí Junyent, que ha destacat la ciutat com un enclavament universitari i ha agraït als estudiants que l'hagin escollida per a la seva formació. Junyent ha aprofitat per demanar-los que des d'ara es converteixin en ambaixadors de Manresa. De la seva banda, el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, ha dit que la universitat ha de ser una institució que, a més d'educar ajudi a construir la identitat social de les persones i ha demanat als graduats que no s'oblidin de la universitat que els ha fet "acadèmicament adults".

Reconeixements als millors estudiants i als millors TFG



En el decurs de la cerimònia de graduació s'ha fet lliurament de la primera edició dels premis als millors Treballs de Final de Grau (TFG) que atorga Caixa d'Enginyers i que tenen una dotació econòmica de 300 euros. En el cas de Fisioteràpia també es lliura un segon premi valorat en 200 euros.

En l'àmbit de les Ciències de la Salut, el premi al millor TFG d'Infermeria ha estat per Andrea Pajuelo pel treball titulat "La teràpia de compressió en l'úlcera venosa: maneig per part dels professionals d'infermeria del Centre d'Atenció Primària Sagrada Família de Manresa". El millor treball del grau en Logopèdia ha estat per a Adelina Palma i el seu treball "Abordatge de la intervenció logopèdica a infants en edat escolar amb trastorn específic del llenguatge en un context bilingüe". En el cas de Podologia, el premi ha estat per a Cecilia Soler, que va presentar el TFG "Estudi experimental sobre l'eficàcia del calçat i els suports plantars per a la reducció de les pressions i úlceres plantars en pacients diabètics neuropàtics". Finalment, en el cas de Fisioteràpia el primer premi ha estat per a Arnaud Lehman i el TFG "Terapia de espejo (TE) vs realidad virtual inmersiva (RVI) en la reeducación de hemiplejias vasculares de los miembros superiores: protocolo para un estudio piloto". El segon premi ha estat per a Caroline Thomas i el TFG "Efectividad de un programa de rehabilitación usando un plano inestable de tipo MYOLUX MEDIK E-VOLUTION en relación con un programa de rehabilitación para el esguince lateral del tobillo grado II en jugadores de baloncesto aficionados, adultos".

En l'àmbit de les Ciències Socials, el premi dels estudis d'ADE s'ha lliurat a Xavier Colell pel seu TFG "Pla d'empresa per al desenvolupament d'una plataforma web de conciliació d'enviaments per a la e-commerce". El premi al millor TFG del grau en Mestre d'Educació Infantil ha estat per a Aida Pera pel treball titulat "Influència de l'entorn familiar – estils de criança i altres variables – en el desenvolupament de la creativitat infantil".

A més d'aquest nou guardó, durant la cerimònia s'ha fet entrega dels reconeixements als millors expedients acadèmics, que patrocina el Montepio de Conductors. El millor expedient d'aquesta promoció ha estat el de Carles Mayol, graduat en Infermeria. Pel que fa a la resta d'estudis, el millor expedient de Logopèdia és el d'Adelina Palma, el millor de podologia el de Cecília Soler, el millor d'ADE el de Sandra Domene, el millor d'Educació Infantil el d'Aida Pera i el millor expedient de Fisioteràpia el d'Alice de Lavenere-Lussan.

Corals universitàries per amenitzar l'acte



El cor jove de la universitat ha debutat enguany en l'acte de graduació interpretant en solitari el tema "Man in the mirror" al principi de l'acte, i al final, al costat del cor del pograma FUB+GRAN, cantant conjuntament "You raise me up", "Que tinguem sort" i el "Gaudeamus Igitur" amb el que s'ha fet la cloenda de les dues cerimònies.

Cap als 6.000 graduats



5.809 estudiants s'han format i titulat en els graus universitaris que s'imparteixen a UManresa-FUB des de la creació de la Fundació Universitària del Bages, majoritàriament en titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut. Previsiblement, el curs 19-20, s'arribarà a la xifra de 6.000 persones formades i titulades a la universitat manresana.