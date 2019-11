La UVic-UCC manté el creixement i ja supera els 9.400 matriculats en titulacions oficials

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic –UCC) manté el creixement i ja suma 9.415 estudiants matriculats en les titulacions oficials, un 15% més que en el passat curs acadèmic. D'aquests, més d'una tercera part són estudiants de nou accés (2.991). El rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, ha fet un balanç positiu de les xifres i ha destacat l'auge de nous estudiants, el 83% dels quals han triat el campus de Vic de primera opció. Pel que fa a la resta de titulacions, destaca el creixement de l'alumnat dels màsters i de la Facultat de Medicina.

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic –UCC) ha presentat aquest migdia els números d'aquest curs acadèmic. Cinc anys després de l'acord federatiu entre la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic) i la Fundació Universitària del Bages (FUB), Baños ha subratllat que l'increment d'alumnes "demostra que estem fent bé les coses". Des del curs 2016-2017, els estudiants han crescut un 44%.



La davallada dels graus de la UVic



La meitat dels alumnes de la UVic-UCC estudien graus a Vic. Aquest any, però, el nombre ha caigut un 2% respecte al curs passat. Baños ha explicat que la raó es deu, d'una banda, a l'extinció d'alguns títols i, per una altra, a l'ajustament de places. "No volíem créixer per mantenir la qualitat", ha assegurat.

Per estudis, destaca que mentre que graus com el d'Educació Infantil i Primària, Psicologia, Empresa, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica o Automoció han anat a l'alça amb matrícules de nou accés, altres com les titulacions de Comunicació, Mecatrònica i Multimèdia han caigut respecte al curs passat.

Pel que fa als alumnes que han començat aquest any el seu grau a Vic, destaca el predomini femení (52%). A més, només un de cada cinc procedeix d'Osona i hi ha un 12% que són d'altres països.



Bons números a la UManresa



En el cas de la UManresa, la xifra de matriculats als graus ha crescut un 4% respecte el curs passat i suma un total de 1.767. En aquest sentit, Baños ha subratllat l'aposta que s'està fent des de la capital del Bages amb l'ampliació de les instal·lacions. La Facultat de Ciències de la Salut, on s'engloba Logopèdia, Podologia, Fisioteràpia i Infermeria segueix sent la que te els millors números, amb un total de 1.567 estudiants. Per la seva part, Ciències Socials suma 200 alumnes entre Educació Infantil i ADE.

Del perfil dels estudiants de la UManresa, destaca que el 36% són de fora de l'Estat espanyol –hi ha un clar predomini dels francesos- i que el 68% són dones.



L'auge de la Facultat de Medicina



La Facultat de Medicina ha incrementat un 50% el nombre de matriculats i ja suma 271 alumnes. D'ells, 130 han començat aquest curs acadèmic -entre els tres cursos que es fan. Des de la UVic-UCC han ressaltat que 107 estudiants van demanar la seva facultat en primera preferència i que van rebre prop de 700 sol·licituds. Pel que fa al perfil, destaca que només la meitat són de Catalunya. Un 10% procedeixen de les illes Balears, un 9% de València, un 9% d'Andalusia, i un 5% restant de Portugal.

En aquest sentit, Baños ha reconegut que malgrat que es tracta d'una titulació molt "demanada", "que n'hi hagi 700 que vulguin venir és una molt bona notícia".



Un 27% més als màsters



Un altre dels estudis que ha viscut un increment de matriculacions aquest curs han estat els màsters, "que tradicionalment havia estat molt baix", ha reconegut el rector. Enguany hi ha hagut 265 matriculacions de nou accés, un 27% més que l'any passat.