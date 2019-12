La Fira d'Experimentació d'UManresa incorpora propostes d'estudiants d'Educació Infantil del Campus Professional

El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà el proper 14 de desembre la novena edició de la Fira d'experimentació per a infants de 0 a 6 anys que organitzen els estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC. En aquesta ocasió, les propostes de joc i experimentació que s'oferiran als nens i nenes incorporaran per primera vegada activitats creades per estudiants del CFGS d'Educació Infantil del Campus Professional. La Fira és una activitat que la universitat ofereix a les famílies de la ciutat i que alhora permet que els estudiants d'Educació Infantil posin a prova amb nens i nenes les propostes creades en el marc de les assignatures "Didàctica i coneixement del medi" del grau en Mestre d'Educació Infantil i "Ciència i experimentació" del CFGS d'Educació Infantil del Campus Professional.

En aquesta novena edició, els nens i nenes podran jugar amb un total de 13 propostes creades per 43 estudiants, a més d'activitats pròpies del Museu de la Tècnica i d'altres que es poden trobar habitualment al Lab 0-6, el centre per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats d'UManresa.

La Fira d'Experimentació funcionarà entre les 10h del matí i les 13.30h del migdia. Per participar-hi caldrà fer una inscripció prèvia a un dels dos torns que s'oferiran, cadascun d'una hora i mitja de durada.

La Fira d'experimentació és una proposta del tot consolidada en el calendari d'activitats familiars de la capital del Bages. Habitualment, les places que s'ofereixen, un total de 250, s'esgoten poques hores després d'obrir-ne la inscripció.