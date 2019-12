Una representació de Dexeus visita el CISARC

Una representació de Dexeus ha visitat avui el Centre d'Innovació en Simulació d'UManresa, el CISARC. A la visita hi han assistit el president de la companyia, Pedro N. Barri, el gerent, Daniel Martinez Marroquin, el cap de Ginecologia, Pere Barri, el cap d'Obstetrícia, Bernat Serra, la cap de Diagnòstic per la imatge, Maria Angela Pascual, la responsable de la Direcció Mèdica, Catalina Serra i la cap de Laboratori, Montse Boada. També hi ha assistit una representació del Centre Mèdic Llatjós, Jesús Ribas, i del Centre Mèdic CEMGINE de Vic, Núria Fusté i Xavier Roqueta. Aprofitant la visita al CISARC, Dexeus i UManresa – Fundació Universitària del Bages han subscrit un conveni marc de col·laboració amb el principal objectiu d'impulsar accions conjuntes en matèria de simulació i seguretat del pacient. El conveni l'han subscrit el president de Dexeus, Pedro N. Barri, i el director general de la FUB, Valentí Martínez.