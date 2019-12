UManresa - FUB contribueix a la recerca de la Catalunya Central amb el resultat del treball de 27 investigadors

27 investigadors del campus Manresa de la UVic-UCC han contribuït a impulsar la recerca que es duu a terme a la Catalunya Central. Segons recull el darrer informe de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central (ORCC), durant l'any 2018 es van desenvolupar un total de 208 projectes en aquest territori, que representen una aportació de més de 13 milions d'euros. La contribució d'UManresa s'ha traduït en tres projectes de R+D+I públics, dues tesis doctorals i dos assajos clínics i amb convenis i projectes de recerca per un valor de 172.162 euros.

Les dades relatives a UManresa representen una millora respecte als dos darrers informes, publicats el 2017 i el 2018. En el cas de les publicacions, s'ha passat de les 17 l'any 2017, a 22 el 2018 i 51 l'any 2019. Pel que fa a l'índex h5 s'ha passat del 3 al 7. Aquest índex és una mesura de la producció científica que combina qualitat i quantitat, integrant la quantitat de publicacions amb el nombre de vegades que s'han citat en un període de cinc anys.

El 8è informe de l'ORCC està elaborat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa amb el suport de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i té com a principal objectiu posar en valor l'activitat investigadora de les comarques centrals. Les darreres dades constaten que en el període que va del 2014 al 2018, aquest territori compta amb 618 investigadors, que s'hi han registrat 93 sol·licituds de patents internacionals, que manté 307 acords de transferència de tecnologia i 44 assajos clínics actius. Les institucions que col·laboren en l'ORCC són, a més d'UManresa – FUB, Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Consorci Hospitalari de Vic, Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, Eurecat Manresa, UVic, i la delegació de la Catalunya Central d'ACCIÓ – Agència per a la competitivitat de l'Empresa.