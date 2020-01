Estudiants d'ADE d'UManresa es proposen impulsar la Marató Universitària de Donació de Sang

El Banc de Sang i Teixits i UManresa han organitzat per al proper 14 de gener una nova edició de la Marató Universitària de Donació de Sang. La principal novetat d'aquesta edició és la implicació dels estudiants de l'assignatura "Fonaments de màrqueting" de segon curs del grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC. Aquests estudiants han assumit la promoció d'aquesta activitat amb el disseny d'una campanya de màrqueting que té com a principal objectiu reactivar les donacions entre la comunitat universitària. D'aquesta manera, a més d'arribar directament al col·lectiu d'estudiants, els alumnes d'ADE poden posar a la pràctica un pla de màrqueting i avaluar-ne els resultats. L'objectiu que s'han proposat és arribar a 150 donacions de sang, a més de captar 50 donants de medul·la òssia. Aquesta serà la novena edició de la Marató Universitària de Donació de Sang i es durà a terme a les instal·lacions de l'edifici principal. Les donacions es podran fer entre les 9h i les 20h i estaran obertes a qualsevol persona que hi vulgui participar.

Per dissenyar el pla de màrqueting, els estudiants han treballat en grups que han analitzat i definit els perfils dels possibles donants de la comunitat universitària i han dissenyat accions concretes per atraure'ls. El lema que han escollit per a la campanya és "Avui per tu, demà per mi. Dona sang, dona vida".

El pla inclou diferents accions, com la instal·lació d'un punt d'informació a l'entrada de l'edifici principal durant la jornada de donació. Estudiants d'ADE s'encarregaran de donar a conèixer la campanya durant tot el dia a les persones que entrin a la universitat, a més d'informar dels requisits per poder ser donant. El vermell serà el color que vestiran els estudiants, però també el color dels diferents elements a través dels quals es proposen captar l'atenció dels donants potencials.

Una altra de les iniciatives per incentivar la participació serà la creació d'un rànquing de donacions entre els diferents col·lectius que integren la universitat per utilitzar la competitivitat com a element motivador. Per això està previst crear un marcador que diferenciï les donacions per part d'estudiants de graus universitaris, de formació continuada, de personal de la universitat, professorat i persones no vinculades a la institució.

Els estudiants d'ADE han estat els encarregats també de la creació de la imatge gràfica de la campanya que s'ha difós aquests dies a través de les cartelleres de la universitat i a través de les xarxes socials. Aquest material s'ha elaborat en diferents idiomes tenint en compte la presència d'alumnat francès i d'altres indrets de l'estat espanyol. També s'han distribuït flyers informatius amb informació pràctica sobre qui pot donar i com és el procés de donació, a més de les dades bàsiques de la campanya pel que fa a llocs i horaris.

La campanya contempla també accions específiques adreçades a col·lectius concrets, com per exemple els estudiants d'infermeria i el professorat.