Estudiants d'ADE d'UManresa passen a la final de la competició d'estratègia empresarial de la Fundación MAPFRE

Estudiants del grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC s'han classificat per a la fase final de la competició interuniversitària "Bugamap", convocada per la Fundación MAPFRE. L'equip que ha estat seleccionat per participar en la final l'integren els estudiants Paula Danies, Zaida López, Júlia Állvarez, Maria Álvarez i Arnau Martorell.

Per classificar-se, els estudiants van haver de dirigir i gestionar una empresa asseguradora en un joc d'estratègia empresarial a partir d'una situació fictícia de mercat. L'objectiu era que prenguessin decisions tenint en compte la competència, polítiques comercials, l'evolució dels tipus d'interès i la borsa i catàstrofes naturals. Un cop preses les decisions, es tractava de simular l'impacte de cada decisió presa en el compte de resultats, la quota de mercat i la solvència de l'empresa. Els estudiants van haver de treballar en equip i prendre decisions col·lectivament. En la fase de selecció prèvia hi van competir 33 alumnes de l'assignatura de Microeconomia de segon curs de Grau, repartits en sis grups.

L'equip sel·leccionat s'enfrontarà amb els guanyadors de les universitats de Lleida, Girona, Tecnocampus, Abat Oliba, UIC, Universitat de les Illes Balears, ESERP i Rovira i Virgili. La final es farà el mes de febrer. L'equip guanyador rebrà una targeta amb 200 euros d'El Corte Inglés per a cada un dels seus integrants.