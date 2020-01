Els estudis d'Educació Infantil d'UManresa participen un any més en el projecte AMiC

El grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC participa un any més en el projecte Arts, Mestres i Creació (AMiC) impulsat per la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central. AMiC és una iniciativa que proposa la pràctica educativa com a espai de trobada per assajar diferents disciplines artístiques que permetin un millor coneixement dels llenguatges contemporanis tant per part d'alumnes com de mestres. Alhora vol ser un estímul per treballar diferents àrees del currículum escolar a partir del llenguatge audiovisual contemporani i ampliar l'horitzó d'experiències i coneixements que vagin més enllà de l'estètica i que obrin diferents possibilitats en l'àmbit educatiu. Aquesta edició se centrarà en les petjades i convidarà els alumnes a indagar sobre els camins realitzats i sobre l'impacte que tenen en el medi, la història i la biografia.

Aquest dijous s'ha celebrat la tercera reunió de coordinació del programa d'aquest curs, durant la qual el professor del grau en Educació Infantil, Gabriel Lemkow i l'artista Roser Oduber, fan el seguiment i l'assessorament als docents dels centres que hi participen, un total de 14, que estan treballant en la realització d'una obra artística a l'entorn sobre les petjades que s'exposarà en la mostra col·lectiva del projecte que es farà durant el mes d'abril.