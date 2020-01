UManresa convoca la dinovena edició dels Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat

El campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha convocat la dinovena edició dels Premis UManresa per a treballs de Recerca de Batxillerat. Un any més, la convocatòria pretén incentivar l'esperit investigador entre els alumnes de centres de secundària. La principal novetat d'aquesta edició és el format amb el qual es presentaran els treballs. Si fins ara calia enviar-los físicament, des d'aquest any, la presentació es pot fer en format digital, a través d'un formulari que es pot trobar a la web. D'aquesta manera es simplifica el procés de participació i al mateix temps hi ha un estalvi de paper.

Els Premis UManresa tenen per objectiu reconèixer el rigor en la recerca dels estudiants de Batxillerat, així com l'esforç que fa el professorat per incentivar la investigació dels estudiants i per ajudar-los aportant eines i recursos. En aquest sentit, i des d'aquest curs, el Departament d'Innovació i Recerca de la universitat ha fet suport tant a estudiants com a professorat amb sessions formatives sobre tècniques, procediments i recursos per elaborar un Treball de Recerca amb mètode, atractiu i de qualitat. Fins ara hi han participat 276 estudiants de tres centres de la comarca. També ha fet formació específica adreçada a professorat que tutoritza aquests treballs.

Economia i empresa, salut i educació



Els treballs es poden presentar en tres modalitats: Ciències de la Salut, Economia i Empresa i Educació, els tres àmbits d'especialització de la institució universitària. Els premis seran patrocinats per Catalana Occident, Denso i Control Group, respectivament, amb una dotació global de 3.450 euros.

La convocatòria està oberta a tots els estudiants de batxillerat de centres d'ensenyament secundari de Catalunya. Els treballs poden ser individuals o col·lectius i s'han de presentar a través de l'institut. El treball ha d'anar acompanyat d'un resum d'una pàgina amb els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. S'admetran un màxim de tres treballs per institut i modalitat. El termini màxim per a la presentació de treballs finalitza el 17 d'abril de 2020. El jurat dels premis estarà format per professorat d'UManresa, un professor de secundària i un membre de l'empresa patrocinadora per a cada modalitat.

L'empresa Grup Catalana Occident serà l'encarregada de reconèixer el Premi de Ciències de la Salut; Denso patrocinarà el Premi Economia i Empresa i Control Group continuarà assumint el patrocini del millor treball en l'àmbit de l'educació. Els guanyadors rebran 700 euros, a més de la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen a UManresa, excepte Medicina. També s'atorgarà un accèssit de 300 euros per a cada modalitat i l'institut del treball guanyador del primer premi rebrà 150 euros.

Guanyadors de la darrera edició



49 treballs van optar als premis de la divuitena edició de la convocatòria, que van guanyar Mariona Porta i Georgina Molero de l'Institut El Cairat d'Esparreguera, Ariadna Verdú del Col·legi Maristes Sants-Les Corts i Marta Madrid, de La Salle Manlleu. Porta i Molero van guanyar el primer premi de la modalitat de Ciències de la Salut amb el treball titulat "Elaboració d'un complex bioindicador colorimètric per evitar el malbaratament d'aliments a les nostres llars". El primer premi al treball d'Educació va ser per a Ariadna Verdú pel treball titulat "Under advertising stereotypes". Finalment, en la modalitat d'Economia i Empresa, la guanyadora va ser Marta Madrid pel treball titulat "Smart Cities: les ciutats del futur".