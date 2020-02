350 nens i nenes de 9 escoles participen en la Fira d'Experimentació

El Museu de la Tècnica de Manresa ha acollit els dies 6 i 7 de febrer la Fira d'Experimentació durant la qual s'han presentat les 10 propostes elaborades per docents de les nou escoles que participen en la tercera edició del Premi La Ciència i els Infants. Durant dos dies, 350 infants dels nou centres educatius que han participat en la convocatòria han pogut experimentar i jugar amb les propostes a concurs, a més de fer-ho amb les que hi ha aportat el Museu de la Tècnica de Manresa, que juntament amb el Consell Comarcal del Bages, han col·laborat en aquesta edició. A banda dels docents de cada centre, a aquesta Fira d'experimentació de presentació de propostes també hi han assistit estudiants del CFGS d'Educació Infantil del Campus Professional UManresa, que han donat suport a l'activitat.

El Premi La ciència i els infants el convoquen els estudis del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciencies Socials de Manresa de la UVic-UCC amb la col·laboració d'ICL-Iberia, el Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages. La convocatòria té com a objectiu dinamitzar l'educació científica a les aules a través dels equips docents, per això s'adreça a mestres de cicle infantil i inicial. La participació dels mestres consisteix en la planificació i elaboració d'una proposta d'experimentació per al seu grup classe, que és la que durant dos dies s'ha presentat a la fira.

Els docents que han participat en aquesta edició són dels centres FEDAC Manresa, Sant Ignasi, Valldaura, Tinet, Rexics, El Vinyet, FEDAC Monistrol, Dentetes i El Cabrerès.

Els premis, patrocinats per ICL Ibèria, estan dotats amb 1.200 euros, que es distribuiran en un primer premi de 600 euros, un segon de 400 i un tercer de 200, per adquirir material educatiu per a l'aprenentatge científic. A l'hora de decidir els treballs guanyadors, el jurat tindrà en compte la capacitat de les propostes per orientar els infants cap a la mobilització del concepte escollit, la possibilitat d'afavorir diverses iniciatives i diferents solucions, l'originalitat en l'enfocament de la proposta i la cura en la tria dels materials. El jurat que decidirà el treball guanyador estarà format per una persona de l'equip docent d'Educació infantil del campus Manresa de la UVic-UCC i una persona de cadascuna de les entitats col·laboradores. El veredicte del premi es donarà a conèixer en el decurs d'un acte per al qual encara se n'ha de fixar la data.