UManresa presenta als docents de la institució el seu model pedagògic i el pla estratègic per aplicar-lo

Les deganes de la facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC, Carlota Riera i Sílvia Mas, i la responsable d'Innovació Docent del campus, Isabel Pardillo, han presentat avui als docents universitaris el Model Pedagògic UManresa. Es tracta d'un document resultat del treball de dos anys i d'una reflexió en la qual han intervingut més d'un centenar de persones de la institució: professorat, personal d'administració i serveis i alumnat.

El Model Pedagògic UManresa parteix de la base que el principal objectiu és l'estudiant i el seu procés d'aprenentatge i que això requereix que tots els docents s'enfoquin a aquest objectiu. Per aquest motiu, el model planteja la necessitat de treballar la millora continuada de la docència. Isabel Pardillo ha explicat que com a resultat de la reflexió s'han definit els objectius estratègics d'innovació docent i uns eixos estratègics que es desenvoluparan a partir d'ara per aplicar el model. Els objectius estratègics són l'impuls de metodologies d'ensenyament i aprenentatge que fomentin l'aprenentatge experiencial, col·laboratiu i reflexiu; el foment de l'avaluació diversificada; l'impuls a la formació presencial i no presencial; l'impuls a la producció de recursos d'aprenentatge de tipologia diversa i variada; oferir formació, suport i acompanyament als docents; i potenciar l'ús i l'aprofitament de la plataforma Moodle.

L'elaboració del document s'ha fet en el transcurs de dos anys i s'ha caracteritzat per la participació i pel consens, ha explicat Riera. En un primer moment es van identificar les necessitats, posteriorment es van crear tres grups de treball, es va elaborar un mapa de valors de la institució i finalment es va treballar amb grups de participació i concept mapping per definir la manera de traspassar a la docència el resultat de la definició del Model. Segons Sílvia Mas, en el procés es va apostar per un fil i una raó de ser i per uns valors que sustentessin el model pedagògic i es va defugir d'un Model Pedagògic que fos una suma de metodologies.

El Model Pedagògic UManresa ha permès elaborar un mapa de valors de la institució, que són el professionalisme, l'humanisme, el compromís i el rigor científic. Aquests valors, traslladats als estudiants de la universitat, s'haurien de traduir en persones graduades que siguin íntegres, empàtiques, responsables, respectuoses, adaptables, crítiques, coneixedores d'elles mateixes, agents de canvi, hàbils comunicadores, treballadores en equip i competents professionals. Per arribar aquí, la universitat compta amb eines internes enfocades a l'aprenentatge experiencial, l'aprenentatge col·laboratiu i l'aprenentatge reflexiu i amb eines de l'entorn com poden ser la vinculació entre la teoria i la pràctica a través de docents experts, pràctiques o presentació de casos reals a l'aula; la connexió de la formació amb l'entorn o l'atenció a la persona a través de l'acompanyament i l'orientació personalitzada.