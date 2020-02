Èxit de convocatòria del primer curs de Transport de pacients en helicòpter (HEMS) d'UManresa

Prop d'una vintena de persones han participat en la primera edició del curs de curta durada Transport de pacients en helicòpter (HEMS), organitzat pel Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC. En el curs hi ha participat personal d'infermeria, metges i tècnics en emergències sanitàries i s'ha desenvolupat de manera coordinada amb la companyia Helitrans Pyrinees.

Amb una durada de 35 hores, el curs ha dotat els participants "dels coneixements aeronàutics necessaris per poder operar en un helicòpter, així com també de la contextualització i adaptació de les tècniques i teràpies sanitàries d'emergències conegudes per desenvolupar-les al pacient en situacions físiques variables", segons explica una de les alumnes, Anna Trepat. I afegeix: "No és el mateix treballar en una ambulància, tocant de peus a terra, que en un helicòpter, on s'ha de tenir tot preparat i no podem moure'ns lliurement. A més, qualsevol cosa que fem o detectem, l'hem de notificar al pilot perquè pot incidir en les maniobres del vol."

Segons un altre dels alumnes, Marc González, l'alt component pràctic del curs és cabdal per poder complementar la formació sanitària de cada participant. "En el meu cas, he volgut inscriure-m'hi com a continuació del curs de Medicina de rescat de muntanya que havia realitzat prèviament a UManresa; el recomano a tothom que vulgui especialitzar-se en aquest camp", afirma González.

Està previst que el curs Transport de pacients en helicòpter (HEMS) es torni a realitzar, a finals de febrer, aquesta vegada amb els estudiants del Màster en Emergències Extrahospitalàries (Edició Manresa) d'UManresa, d'acord amb els tallers i simulacres de transport sanitari aeri urgent que s'hi imparteixen. Així mateix, també s'oferirà dins de l'ampli ventall de cursos en què treballa el CIFC de cara al curs 2020-2021.