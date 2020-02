UManresa crea un joc sobre la relació que hi ha entre les desigualtats i la salut

Fer reflexionar els joves sobre com les desigualtats socials poden incidir en la salut de les persones. Aquest és l'objectiu d'un joc que s'ha presentat aquest dimarts al migdia a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) pensat per a joves de secundària. Es diu Inequity, i l'ha ceat el grup de recerca en epidemiologia i salut pública del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

El joc va néixer a partir de la idea de crear una activitat relacionada amb l'àmbit de la salut adreçada a joves dels centres de secundària que visiten la universitat. O també per posar en pràctica durant les xerrades d'orientació de la institució universitària fa als instituts. Abans de fer-ne l'edició definitiva, el joc es va posar a prova durant un any amb la participació de 241 joves. A la presentació d'aquest dimarts, han estat alumnes de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages.

L'Inequity és un tauler de 64 caselles en el quals els participants avancen o retrocedeixen en el camí cap a la salut. Durant el recorregut cauen en caselles i han d'agafar unes cartes que els poden beneficiar o bé perjudicar per avançar cap a una vida saludable.

L'objectiu del joc és que els joves siguin conscients que tot i partir d'un mateix punt, les possibilitats d'arribar a la màxima salut no són les mateixes per a tothom. Hi ha condicionants individuals o col·lectius com l'educació, l'habitatge, el lleure o el treball.

El grup de recerca que ha impulsat el projecte considera que les persones han de ser molt conscients d'aquestes diferències i aprendre els conceptes bàsics relacionats amb la salut. A banda de plantejar una reflexió a l'entorn dels condicionants de la salut, el joc dona pistes sobre com canviar-los i com lluitar contra les desigualtats socials.

Tot i haver estat concebut per a persones joves, el joc també pot ser útil per a persones adultes i com a eina prèvia a l'inici d'un debat o reflexió a l'entorn de la salut pública.

En el cas d'UManresa, el joc també s'utilitza amb les persones que estudien Cicles Formatius de Grau Superior que imparteix el Campus Professional o també en el grau d'Infermeria.

Segons explica Laura Torreguitart, professora del CFGS d'Educació Infantil, "el joc provoca emocions diverses, com la sensació d'injustícia o d'indignació per aquestes diferencies. Tot i així, la lectura final és positiva i les estudiants, a banda de ser conscients de la realitat, també prenen consciència que es pot canviar aquesta situació".