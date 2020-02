Les escoles Valldaura de Manresa, El Vinyet de Solsona i FEDAC de Monistrol guanyen el 3r Premi la Ciència i els Infants

L'escola Valldaura de Manresa, amb la proposta "Controla la bola", és l'escola guanyadora de la tercera edició del Premi La Ciència i els Infants, que convoquen els estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC i que patrocina ICL-Iberia, amb la col·laboració del Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages. A més d'aquest primer premi, el jurat ha decidit atorgar el segon a l'Escola El Vinyet de Solsona per la proposta "Cada cosa al seu lloc" i el tercer, a l'Escola FEDAC de Monistrol de Montserrat per "Què pots pescar?". El veredicte del premi s'ha donat a conèixer avui dimecres, en el decurs d'un acte que ha tingut lloc a UManresa durant el qual la doctora en Química Inorgànica i Catedràtica de Didàctica de les Ciències de la Facultat d'Educació de la UAB, Mercè Izquierdo, ha pronunciat la xerrada titulada "Té sexe la ciència?". A l'acte també hi han assistit la directora del grau en Mestre d'Educació Infantil de Manresa, Montserrat Pedreira, el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, i dues de les representants del jurat que ha decidit els guanyadors d'aquesta edició, Sílvia Tardà, en representació del Consell Comarcal del Bages i Laia Muns, en representació del Parc de la Séquia.

Aquesta edició del Premi ha comptat amb la participació de nou centres educatius, que han elaborat un total d'onze propostes. En el cas de la guanyadora, el jurat ha valorat l'originalitat, la versatilitat de resolucions diverses i l'acostament al concepte científic tenint en compte les dificultats que suposa treballar l'aire a les primeres edats, perquè ocupa lloc, però no es veu. En el cas del segon premi, el jurat ha valorat la cura en la selecció i la creació dels materials i la seva adequació a l'ús dels infants. Finalment, pel que fa al tercer, ha valorat la claredat de l'objectiu que els infants han d'assolir, l'ús de materials quotidians molt ben pensats i triats per acostar els infants al concepte de magnetisme i que sigui una proposta divertida. Els premis estan dotats amb 1.200 euros: 600 per al primer, 400 per al segon i 200 per al tercer.

El premi La Ciència i els Infants té com a objectiu dinamitzar l'educació científica a les aules a través dels equips docents, per això s'adreça a mestres de cicle infantil i inicial. Els mestres que hi participen han de planificar, elaborar i documentar una proposta d'experimentació per al seu grup classe. Les propostes es van presentar públicament durant la Fira d'Experimentació que es va fer els dies 6 i 7 de febrer al Museu de la Tècnica de Manresa. Durant dos dies, 350 infants de les nou escoles participants en el premi van experimentar i jugar amb les propostes a concurs.