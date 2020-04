UManresa estrena una web amb tot el que els futurs estudiants veurien en una jornada de portes obertes

UManresa ha publicat aquest divendres, 24 d'abril, una pàgina web amb informació detallada sobre l'oferta de graus universitaris i de cicles formatius de grau superior que s'imparteixen al campus Manresa de la UVic-UCC. La web pretén ser una eina informativa completa per a tots aquells joves que han d'iniciar la seva formació universitària o de formació professional superior a partir del proper curs acadèmic, per aquest motiu, a més de la informació genèrica, inclou un vídeo 360 graus que permet fer un tour per les instal·lacions, testimonis d'estudiants que expliquen la seva experiència, un llistat de preguntes freqüents sobre cada titulació i un xat per poder connectar amb un informador de la universitat per resoldre dubtes. La institució universitària ha optat per aquest format davant la impossibilitat de programar una Jornada de Portes Obertes presencial a causa de la pandèmia de la COVID-19. No obstant això i a través d'aquesta web, el proper 16 de maig es reproduirà el funcionament de la Jornada de Portes Obertes a través d'aquesta mateixa plataforma que inclourà sessions informatives per estudis que es podran seguir en directe via telemàtica.

UManresa va començar a treballar en la preparació d'aquest espai web coincidint amb l'inici del període de confinament i preveient que seria molt difícil celebrar una Jornada de Portes Obertes en format presencial el dia 25 d'abril, tal com estava previst. De fet es va aprofitar un projecte en el qual ja s'estava treballant per posar tota la informació a l'abast de futurs estudiants que, pel fet de viure lluny, no es podien desplaçar a la Jornada de Portes Obertes. L'objectiu amb el qual s'ha treballat és que la web sigui molt clara i visual, de fàcil navegació i que reprodueixi amb la major fidelitat possible la informació que es facilitaria a totes les persones que visitessin la universitat físicament. Per aquest motiu s'ha fet un esforç important en la síntesi dels continguts relacionats amb cada estudi, posant de relleu els principals avantatges i trets distintius dels graus i dels cicles formatius que s'imparteixen a UManresa i elaborant un llistat de preguntes freqüents que acostumen a ser els que formulen els futurs estudiants en relació amb cada estudi. A més, des d'avui mateix i mentre la web estigui operativa, un informador atendrà en directe les consultes que puguin plantejar els futurs estudiants via xat, que funcionarà en uns horaris determinats.

Les persones interessades en els estudis d'UManresa podran accedir a aquesta pàgina i decidir si volen consultar només la informació sobre els estudis, xatejar amb algun informador o buscar resposta als dubtes a través del llistat de FAQS. En el cas que vulguin aprofundir en la informació podran inscriure's a les sessions informatives que es duran a terme durant la Jornada de Portes Obertes Virtuals i durant les quals es podrà interactuar amb els docents i estudiants per aclarir dubtes que puguin sorgir a partir de les explicacions.

L'espai web també permetrà accedir a informacions pràctiques relacionades amb l'allotjament, el transport o els serveis del Campus Universitari.

7 graus, un doble grau i tres cicles formatius de grau superior

El Campus Manresa de la UVic-UCC imparteix en aquests moments sis graus universitaris. La Facultat de Ciències de la Salut imparteix els graus en Infermeria, Fisioteràpia, Podologia i el grau interuniversitari semipresencial de Logopèdia amb la UOC. També ofereix una doble titulació en Podologia i Fisioteràpia i el grau en Medicina a través de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Pel que fa a la Facultat de Ciències Socials, imparteix els graus d'Administració i Direcció d'Empreses i de Mestre en Educació Infantil.

A banda dels graus universitaris, el Campus Professional UManresa ofereix tres titulacions de formació professional de grau superior: Pròtesis Dentals, Educació Infantil, enfocat a Ciències i Experimentació i Administració i Finances enfocat a la gestió de clubs i entitats esportives.

UManresa disposa també d'un Servei d'Idiomes que, a banda d'impartir formació adreçada als universitaris, està obert al conjunt de la població. El Servei d'Idiomes forma part del Centre Internacional de Formació Contínua, responsable de l'organització de tota la formació postgraduada, tant en format màster, com postgrau o formació especialitzada de curta durada.