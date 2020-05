La realitat dels estudiants de Medicina de la UVic-UCC, en un minut de vídeo

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha elaborat un vídeo on, en poc més d'un minut, s'ensenya com és la realitat de l'alumnat que cursa el grau en aquesta institució, així com els trets diferencials dels estudis en Medicina que s'hi imparteixen. La particularitat del vídeo, que s'ha fet públic aquest dimecres al matí, és que s'ha elaborat amb la implicació d'alumnes i professors del grau, que hi intervenen com a actors en situacions que, per a ells, són part habitual del dia a dia.

La protagonista d'aquesta peça audiovisual és Rajae Bendahmane, de Barcelona, estudiant de tercer curs del grau en Medicina a la UVic-UCC. A través de la seva figura, i de les diferents activitats formatives que duu a terme en el context de la Universitat, el vídeo ensenya com és la metodologia docent innovadora del grau que, en paraules del degà, Ramon Pujol, "fuig i va molt més enllà de la classe magistral i dona una importància especial a la simulació, a l'aprenentatge a partir de casos clínics, a la innovació tecnològica, a les pràctiques en centres sanitaris en diferents formats i des de primer curs, i al treball al laboratori".

En aquest sentit, el vídeo mostra els diferents espais de la Facultat o vinculats a aquesta que fan possible l'aplicació de la metodologia: les unitats docents territorials de Vic i Manresa i els campus d'aquestes dues ciutats, el Centre d'Innovació en Simulació (CISARC) de Manresa, el Laboratori d'Anatomia de Vic i espais on es duen a terme les pràctiques (hospitals grans i petits, centres d'atenció primària i centres sociosanitaris).

Metges amb mirada humana



El vídeo també plasma la proximitat real entre l'alumnat i el professorat de la Facultat a través d'un contacte directe, un seguiment personalitzat i classes en grups reduïts. Per a Marina Geli, directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la Facultat de Medicina, un dels principals missatges a transmetre amb aquesta peça és "la importància de la formació en el professionalisme mèdic, de la mirada més humana de la professió de metge, que parteix del convenciment que el pacient és al centre, i que cal tractar-lo a ell abans que a la malaltia, entenent tot el seu context social i cultural".

Aquests valors humanistes que hi ha rere la professió mèdica, i que per a Geli "en el context de crisi sanitària actual s'han fet més evidents i vitals que mai", són el fonament del pla docent de la Facultat on "es transmet a l'alumnat la idea que la medicina és una professió vocacional, de per vida, en la qual es pren un gran compromís i alhora s'aporta un gran valor a la societat".

A banda de la protagonista, al vídeo hi han intervingut una quinzena d'alumnes i diversos professors de la Facultat fent d'extres, així com una estudiant que ha realitzat tasques de producció. La peça audiovisual l'han elaborat conjuntament la Facultat de Medicina, l'Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals de la UVic-UCC, l'Àrea de Màrqueting de la UVic i el servei audiovisual UMedia de la mateixa universitat.