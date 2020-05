Prop de 250 persones inscrites a la Jornada de Portes Obertes virtual d'UManresa

Més de 200 persones, gairebé 250, s'han inscrit fins aquest dimecres a la Jornada de Portes Obertes Virtual que celebrarà el campus Manresa de la UVic-UCC els dies 15 i 16 de maig, per donar a conèixer la seva oferta formativa de graus i cicles formatius de grau superior. Totes les persones inscrites tenen previst assistir a les sessions informatives online durant les quals s'explicarà el funcionament dels estudis. En total es faran deu sessions, dirigides per un professor de cada grau o cicle formatiu, que comptaran amb la intervenció d'estudiants i/o de persones titulades en les darreres promocions. Una d'aquestes sessions s'adreçarà exclusivament al col·lectiu de persones franceses interessades en els estudis de ciències de la salut, principalment fisioteràpia. Serà l'única que es farà el divendres. UManresa confia que durant els propers dies creixi el nombre d'inscripcions a les sessions informatives i que hi hagi persones que s'hi sumin el mateix dia, en directe, sense fer inscripció prèvia.

La Jornada de Portes Obertes Virtual ha estat la solució que ha trobat UManresa per donar a conèixer la seva oferta estudis davant la impossibilitat de celebrar una jornada presencial a causa de la pandèmia de la COVID-19. Amb aquest mateix objectiu, el passat 24 d'abril, es va posar en marxa una pàgina web informativa adreçada a tots aquells joves que han d'iniciar la seva formació universitària o professional superior a partir del proper curs acadèmic. La web, que des de llavors fins ara ha rebut una mitjana d'un centenar de visites diàries, inclou informació genèrica de totes les titulacions, un vídeo 360 graus que permet fer un tour per les instal·lacions, testimonis d'estudiants que expliquen la seva experiència, un llistat de preguntes freqüents sobre cada titulació i un xat per poder connectar amb un informador de la universitat per resoldre dubtes.

L'espai web també permet accedir a informacions pràctiques relacionades amb l'allotjament, el transport o els serveis del Campus Universitari, així com a l'oferta formativa del Servei d'Idiomes o del Centre Internacional de Formació Contínua.