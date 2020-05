236 persones participen en la Jornada de Portes Obertes virtual d'UManresa

236 persones es van connectar online aquest dissabte a la Jornada de Portes Obertes virtual d'UManresa amb l'objectiu d'informar-se de l'oferta de graus universitars i de cicles formatius que imparteix aquest campus de la UVic-UCC. La xifra està molt a prop de les 250 persones que van fer una visita presencial a les instal·lacions en la jornada de portes obertes de l'any passat i evidencia l'interès pels estudis que imparteix UManresa. 70 dels participants són d'origen francès i van participar en la sessió informativa que es va fer divendres per atendre específicament aquest col·lectiu, interessat principalment en els estudis de fisioteràpia i, en algun cas, en altres graus impartits per la Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa.

Els participants en la jornada de portes obertes s'havien inscrit prèviament a les nou sessions informatives que es van fer i que van a càrrec de professorat dels graus i dels cicles formatius de grau superior i d'estudiants i exestudiants que van explicar la seva experiència com a alumnes de la universitat. El neguit sobre com es podrà desenvolupar el curs durant el curs que ve pel que fa a calendari i la presencialitat en funció de l'evolució de la pandèmia i les opcions pel que fa a beques i descomptes han centrat la majoria de preguntes que han formulat els assistents que es van connectar a les sessions.

Després de la celebració d'aquest dissabte passat de les Portes Obertes online, UManresa mantindrà activa la pàgina web creada amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació sobre els graus i els cicles formatius que s'hi imparteixen. Al mateix temps manté tots els canals d'informació actius per arribar a totes aquelles persones que, per algun motiu, avui no es vagin poder connectar, i oferirà la possibilitat de fer sessions online individualitzades amb l'objectiu d'aclarir dubtes o ampliar la informació a tots aquells que hi estiguin interessats.

La pàgina web informativa s'adreça a tots aquells joves que han d'iniciar la seva formació universitària o professional superior a partir del proper curs acadèmic. La web, amb una mitjana d'un centenar de visites diàries, inclou informació genèrica de totes les titulacions, un vídeo 360 graus que permet fer un tour per les instal·lacions, testimonis d'estudiants que expliquen la seva experiència, un llistat de preguntes freqüents sobre cada titulació i un xat per poder connectar amb un informador de la universitat per resoldre dubtes.